Xiaomi, Dimensity 8200 Ultra yonga setine sahip ilk cihazı olan Xiaomi Civi 3 akıllı telefonunu Mayıs ayında Çin’de tanıttı. Piyasaya sürüldüğü sırada Xiaomi, Civi 3’ü biri 1 TB depolama kapasitesine sahip olmak üzere üç farklı konfigürasyonda sundu. Diğer varyantlar Civi 3’ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra satışa sunulurken, 1 TB depolama alanına sahip model bugünden itibaren Çin’de satışa çıktı.

Posterde de görülebileceği gibi, Xiaomi Civi 3’ün 16 GB RAM ile gelen 1 TB’lık varyantının fiyatı 2,999 Yuan (~419 Dolar). Cihazın 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi diğer varyantları ise sırasıyla 2.499 Yuan (~ 349 Dolar) ve 2.699 Yuan (~ 377 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.

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Xiaomi Civi 3 Çin dışında mevcut değil. Civi 3’ün birkaç ay sonra küresel pazarda Xiaomi 14 Lite adıyla piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

İçindekiler Xiaomi Civi 3 özellikleri

Xiaomi Civi 3 özellikleri

Xiaomi Civi 3, kavisli kenarlara ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip 6,55 inç OLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Dimensity 8200-Ultra destekli cihaz LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı ile birlikte geliyor. Telefon Android 13 işletim sistemi ve MIUI 14 üzerinde çalışıyor.

Civi 3, 32 megapiksel (ana) + 32 megapiksel (ultra geniş) çift kamera sistemine sahip. Arka tarafında ise 50 megapiksel (Sony IMX890, OIS ile) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesi bulunuyor. 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil barındırıyor.