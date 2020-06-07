Oppo, akıllı bir TV üzerinde çalıştığını doğruladı!

Yılbaşından beri Oppo’nun akıllı bir TV geliştirdiği söylentileri dolaşıyordu. Şimdi ise bu söylentiler Oppo tarafından resmi olarak doğrulandı. Şirket, resmi Weibo sayfasında Çin‘deki 1 yıllık ticari 5G çalışmalarını kutlayan posterler yayınladı. Her ne kadar 5G, Çin‘de Kasım ayında resmi olarak aktifte olsa şirket kendi çalışmalarını bu şekilde kutluyor.

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Oppo, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla neler anlatmak istiyor?

Şirket bu posterlerde hem Çin özelinde hem de kendi şirketlerinin 5G üzerindeki yaptığı çalışmaları anlatıyor. Bunun haricinde paylaşılan görüntünün en altında mevcut ürünlerin logosu bulunuyor. Bu logolarda bir televizyon tasviri bulunuyor. Bu da bize şirketin akıllı TV üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Eskiden Oppo‘nun alt markası olan Realme, kısa süre önce Hindistan‘da Android TV ile desteklenen ve Google Asistan‘ın yer aldığı yeni akıllı TV‘lerini duyurmuştu. Cihazlar çok rekabetçi fiyatlara sahip olarak çıkış yaptı. Bu, Oppo‘nun piyasaya girmeden önce ortamı yoklama hamlesi olabilir.

Oppo, geçtiğimiz gün yeni tam kablosuz kulaklığı olan Enco W51‘i tanıtmıştı. Bunun yanında Oppo Band‘de resmi olarak tanıtıldı. Bu cihazların her ikisi de bugün paylaşılan posterde yer alıyor. Ancak sonda bulunan TV ile ilgili henüz bir görsel bulunmuyor. İki gün önce Nokia da akıllı TV pazarına girmişti. Görününen o ki akıllı telefon üreticileri artık akıllı TV pazarında yerini almaya başlıyor.