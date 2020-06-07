Akıllı TV
Oppo, akıllı bir TV üzerinde çalıştığını doğruladı!
Yılbaşından beri Oppo’nun akıllı bir TV geliştirdiği söylentileri dolaşıyordu. Şimdi ise bu söylentiler Oppo tarafından resmi olarak doğrulandı. Şirket, resmi Weibo sayfasında Çin‘deki 1 yıllık ticari 5G çalışmalarını kutlayan posterler yayınladı. Her ne kadar 5G, Çin‘de Kasım ayında resmi olarak aktifte olsa şirket kendi çalışmalarını bu şekilde kutluyor.
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Oppo, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla neler anlatmak istiyor?
Şirket bu posterlerde hem Çin özelinde hem de kendi şirketlerinin 5G üzerindeki yaptığı çalışmaları anlatıyor. Bunun haricinde paylaşılan görüntünün en altında mevcut ürünlerin logosu bulunuyor. Bu logolarda bir televizyon tasviri bulunuyor. Bu da bize şirketin akıllı TV üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Eskiden Oppo‘nun alt markası olan Realme, kısa süre önce Hindistan‘da Android TV ile desteklenen ve Google Asistan‘ın yer aldığı yeni akıllı TV‘lerini duyurmuştu. Cihazlar çok rekabetçi fiyatlara sahip olarak çıkış yaptı. Bu, Oppo‘nun piyasaya girmeden önce ortamı yoklama hamlesi olabilir.
Oppo, geçtiğimiz gün yeni tam kablosuz kulaklığı olan Enco W51‘i tanıtmıştı. Bunun yanında Oppo Band‘de resmi olarak tanıtıldı. Bu cihazların her ikisi de bugün paylaşılan posterde yer alıyor. Ancak sonda bulunan TV ile ilgili henüz bir görsel bulunmuyor. İki gün önce Nokia da akıllı TV pazarına girmişti. Görününen o ki akıllı telefon üreticileri artık akıllı TV pazarında yerini almaya başlıyor.
Akıllı TV
Philips 800 serisi OLED TV’leri temmuz ayında satışta!
Philips 800 serisi OLED TV’ler temmuz ayından itibaren satışa sunulacak. Firmanın yeni nesil televizyonları, 4.nesil P5 görüntü işleme motorunu, yapay zekayla birleştirmeyi hedefliyor.
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TP Vision tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 farklı modelle (805/855/865) satışa çıkacak olan OLED TV’ler, 55 inch(140cm) ve 65 inch(165 cm) seçenekleriyle Temmuz ayında raflardaki yerini alacak.
4.nesil P5 görüntü işleme motorunu yapay zekayla birleştiren yeni Philips OLED TV’ler, görüntü kalitesi çıtasını yukarı taşıyor.
TV’lerde bulunan diğer özellikler:
- 3 taraflı Ambilight
- 9.Nesil Android işletim sistemine sahip Akıllı TV
- 50watt çoklu hoparlör
- Çoklu hoparlörleri ve farklı odaları birbirine bağlayan DTS Play-Fi özelliği mevcut.
- Yapımında gerçek metal ve deri kullanılan üstün Avrupai tasarım
- İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyan uzaktan kumanda
Philips OLED TV’ler, son 3 yıldır bağımsız uzmanlar tarafından görüntü kalitesi açısından standartları belirleyen marka olarak adlandırılıyor. Philips OLED TV’ler sadece geçtiğimiz yıl 80 makalede ‘En iyi TV’ seçilerek rakiplerini geride bıraktı. TP Vision bu başarısını; Temmuz ayından itibaren satışa sunacağı 2020 model yeni OLED serisinde de devam ettirmeye kararlı.
Yeni OLED 800 serisi 4. nesil P5 görüntü işleme motoruyla, mevcut P5 motorunun görüntü işleme teknolojisini Yapay Zeka ile birleştirirek görüntü kalitesini daha da yukarıya taşıyor.
Yapay zeka teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunuyor.
TP Vision’un PQ uzmanları yapay zeka parametrelerini beş kategoriye ayırıyor: manzara görüntüleri, doğal bir cilt tonu, spor/hareket, kontrast ve animasyon. Yapay zeka doğru kategoriyi seçerek en doğal ve gerçekçi görüntüyü sağlamak için dengeyi kuruyor. Yeni OLED TV’ler SDR kalitesindeki görüntüleri de gerçek HDR kalitesine çıkartıyor.
“Dolby Bright Mode” seçeneği de bulunuyor!
Tüm geliştirilmiş HDR standartlarını destekleyen az sayıda TV markasından biri olan Philips TV’nin yeni OLED modellerinde, HDR 10 ve 10+ görüntü kalitesi ve geliştirilmiş Dolby Vision özelliklerine ek olarak ‘Dolby Bright Mode’ seçeneği de bulunuyor.
Yeni OLED serisi; TV’lerdeki ses kalitesini de bir ileri noktaya taşıdı. Daha derin basları ileten ekstra dört pasif hoparlörün yanında; önde bulunan iki adet 50 W’lık hoparlör sayesinde ses daha berrak hale geliyor. Dolby Atmos kod çözücü ve Virtulizer özellikleri de var olan ses kalitesini daha da yükseğe çıkarıyor.
2020 model Philips televizyonlarda; Android 9 Pie işletim sisteminin yanında Google Asistant ve Amazon Alexa özellikleri de yer alıyor. Yeni ürünlerde ultra ince altlık, çerçeve ve yüksek kaliteli metal kullanılıyor.
OLED805 modeli; koyu renkteki krom altlıklarıyla izleyiciye yüzüyormuş algısı yaratmak için özel olarak tasarlandı. OLED 855 modeliyse; yine koyu renkteki krom altık ve döndürülebilir tasarıma sahip. OLED 865 modelinde de 855 modeliyle aynı altlık bulunuyor ancak bir farkla. Bu modelde İskoç menşeili Muirhead tasarımı deri detaylar da bulunuyor.
2020 model Philips TV Oled 800 modellerinin uzaktan kumandaları ise tasarımıyla göz dolduruyor. Muirhead deri detayları bulunan uzaktan kumandalar metal kaplama, zarif, gömme ve arkadan aydınlatmalar sayesinde oldukça güzel gözüküyor.
Akıllı TV
Realme Smart TV resmi olarak duyuruldu!
Akıllı telefonları ile bilinen Realme, ilk akıllı televizyonu olan Realme Smart TV‘yi bugün tanıttı. Cihazın 43 inç ve 32 inçlik iki boyutu bulunacak. 32 inçlik model 80 cm, 43 inçlik model ise 108 cm boyunda olacak. Televizyonlarda çerçevesiz LED ekran, Android TV, Dolby ses sistemi ve dört çekirdekli CPU bulunacak.
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Realme Smart TV hangi özelliklere sahip olacak?
Realme Smart TV, Chroma Boost özelliğini akıllı telefonlardan alıp televizyona entegre olarak çalıştıracak. Yapay parlaklık, kontrast, renk, saflık ve netlik ile geliştirilen cihaz 400 nit parlaklığa kadar çıkabilecek. Televizyonun izleme açısı 178 derece olacak ve bu, düşük maliyetli televizyonlar için oldukça iyi bir değer. Realme ve MediaTek ortak bir şekilde dört çekirdekli CPU bulunan özelleştirilmiş bir yonga seti geliştirdiler. Bu yonga setinde dört Cortex-A53 ünitesi ve Mali-470 MP3 GPU bulunuyor. Cihazda 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
“Sürekliyici bir sineme deneyimi” için Realme Smart TV 32 inç boyutunda, 8.7 mm inceliğinde ekranı ve ultra ince çerçeveleriyle gelecek. TV‘nin içinde iki çift hoparlör bulunuyor. Her ikisi de simetrik olarak yerleştirilmiş ve 24W Dolby Audio bulunduruyor. Realme ayrıca 100W Soundbar‘ı tanıttı ancak ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil.
Realme Smart TV, Youtube, Netflix, Prime, Disney+ ve LiveTV ile çevrim içi içerik ve video ihtiyacınızı giderecek. Ayrıca içinde bulunan Play Store sayesinde 5000’den fazla uygulamaya ulaşabileceksiniz. Cihazda bulunan Google Asistan ile TV’yi eller serbest olarak çalıştırabilirsiniz. Televizyonda bulunan Chromecast ile telefonunuzdaki resim ve videolara ulaşmakta daha kolay olacak.
Smart TV, bağlantı açısından üç HDMI girişi, iki USB ve bir LAN girişi bulunduruyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de mevcut. Cihazın 32 inçlik modeli 170$, 43 inçlik modeli ise 290-300$ arası bir fiyattan satılacak. Cihazların satışı 2 Haziran‘da başlayacak.
Akıllı TV
Yakında televizyonlarımızda göreceğimiz “FilmMaker” modu nedir?
FilmMaker modu yakın gelecekte televizyonlarımızda yerini alması bekleniyor. Geçtiğimiz sene birçok teknoloji konferansında lanse edilen televizyonlarda gördüğümüz yeni nesil ekran görüntü teknolojisi nedir? Bize neler sunacak? Ne anlama geliyor? Yazımızda bunlara değiniyoruz.
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TV üretici firmaları, CES 2020’de FilmMaker adı verilen yeni bir teknolojiyi hayatımıza katacaklarını yavaş yavaş açıklamaya başlamışlardı. Fakat bu teknoloji sadece yeni nesil televizyonları değil, satışta olan halihazırda cihazları da destekleyecek. İşte, bu noktada konu farklı bir noktaya taşınmış oluyor.
Televizyonlarımızda göreceğimiz FilmMaker modu nedir?
Bahsedilen yeni nesil ekran özelliği sayesinde; ekranınıza yansıyan görüntü; yapımcıların, yönetmelerin ve film stüdyoları gibi profesyonellerin elinden geçecek. Yani, demek oluyor ki ekranınızın standart ayarlarının dışında #filmmaker modunu kullanırsanız James Cameron’ın filmlerini izlerken daha akıcı ve sinemada olması gereken şekliyle size aktarılmış olacak.
Bu elbette otomatik şekilde televizyonunuzda kullanılan yapay zeka teknolojileri eşliğinde kullanıma sunulacak. Başka bir filmde alacağınız görüntü otomatik olarak daha iyileştirilmiş ve sinema standartlarına uygun olarak tekrardan düzenlenecek.
FilmMaker modunun avantajları neler? Ne kadar kapsamlı?
Şu anki mevcut televizyonlar, size ideal görüntü sunulması için içerisinde özel görüntü işleme teknolojilerini kullanır. Böylece, Spor programlarını izlerken görüntü daha canlı ve keskin hale gelirken, film izlerken seyir zevkine daha uygun olan kontrast ve renk ayarları kullanılır. Fakat bu seçenekler sadece belli içerikler için özel olarak dizayn edilmiştir. Her film veya her spor dalı için ayrı ayrı ve otomatik olarak algılanabilen bir yazılım mevcut değildir.
Aynı zamanda bu görüntü sistemleri, görüntüyü adeta mahvederek görüntünün akıcılığını bozar ve görüntüyü düzeltmek yerine daha da can sıkıcı hale getirebilir. Görüntü o kadar kötü hale gelir ki sanki ucuz kameralarla çekilmiş 24 karede oynatılan ve literatürde “SOE (Soap Opera Effect)” denen durumu yaşatır.
Dunkirk, Interstellar, Dark Knight Trilogy gibi dünyada ses getirmiş filmlerin yönetmeni Cristopher Nolan, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor:
“Modern televizyonlar, olağanüstü teknik yeterliliklere sahipler. Orjinal yaratıcının göstermek istediği görüntüyü, ev kullanıcıları için olabildiğince yakından sunan bu teknolojiyi kullanmamız önemlidir.”
Ve sözlerine şu cümlelerle devam etti;
TV üreticileriyle yaptığımız iş birliğiyle, FilmMaker modu, yapımcıların film içerisinde kullanmış olduğu kare hızına, kontrasta, renk doğruluğuna, en boy oranına sadık kalarak bu bilgileri belli kodlarla verilerin içerisine basitçe yazılabilir hale getirecek.
Tüketiciler için erişim kolaylığı UHD İttifakı’nın elbette isteyeceği unsurlar içerisinde yer alıyor. Bilindiği üzere bu oluşum içerisinde birçok büyük televizyon üreticisi bulunuyor.
FilmMaker modunun içeriğindeki meta veriler sayesinde filmlerin tüm bilgilerine sistem erişebilecek. Bu, izleyicinin, hangi seçeneklerin etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağına karar vermeden menülerde dolaşmak zorunluluğu olmadan. İzleyeceği filmin istenen şekilde deneyimlenmesini sağlayacak. Bununla birlikte herhangi bir temas olmadan dediğim gibi otomatik olarak gerçekleşecek. Filmmaker Modu, uygun içerikle otomatik olarak etkinleştirilmenin yanı sıra, TV uzaktan kumandasında tek bir düğmeye basarak da etkin hale getirilecek. Tabii ki, TV’lerini profesyonel olarak kalibre eden veya sadece özelliği istemeyenler için bir kapatma seçeneği de olacak.
Hangi televizyonlar ilk olarak FilmMaker modunu destekleyecek?
Açıklanan bilgiler ışığında diyebiliriz ki, Panasonic Vizio, LG gibi televizyon üreticilere bu destekle yakından ilgilenecekler. Panasonic IFA 2020 fuarında gelecek ürünleriyle ilgili yaptıkları açıklamalarda yeni nesil televizyonlarında bu desteği olabildiğince hızlı şekilde kazandıracaklarını açıklamıştı. Ayrıca diğer şirketler de 2020 model televizyonlarına bu desteği güncelleme yoluyla göndermeye başlayacaklarını söylediler.
FilmMaker modunu destekleyecek televizyon şirketleri ve modelleri, tam liste! (Açıklandıkça güncellenecek.)
Samsung (2020 yılında çıkacak tüm televizyonları ve 2020’de satışta olan tüm televizyonlara güncelleme metoduyla verilecek)
Philips (Uluslararası çaptaki 2020 yılında çıkmış tüm televizyon ürünleri.)
Panasonic (2020 OLED HD 2000 serisi)
Vizio (Tüm 2020’de çıkmış televizyon modelleri.)
LG (2020’de duyurulmuş tüm 4K ve 8K televizyonları)
Sony (Henüz net değil. Farklı teknolojiler kullanabilir.)
TCL (Henüz katılım sürecine dahil olacağı net değil.)
Benzer şekilde Netflix geçtiğimiz yıllarda Bravia’yla anlaşmaya gidip “Kalibre Modu“nu duyurmuştu. Yazımızda bahsettiğimiz yazılıma benzer şekilde çalışarak içeriğe uygun görüntü seçenekleri sunabiliyordu. Fakat bu anlaşma sadece Bravia ile sınırlı kalmıştı. Umarız ki, gelişen televizyon sistemleri artık biz kullanıcılara seyir zevkini arttıran geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş fonksiyonlar sunabilir.