OPPO, şirket onu pazara sunmaya karar verdiğinde Apple’ın AirTag‘i ile rekabet edecek sıfır güç iletişim teknolojisi kullanan ilk prototip akıllı takip cihazını gösterdi. OPPO’nun sıfır güç iletişimi alanında, bir yıldan uzun bir süre önce yayınlanan bir teknik incelemede ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı bir araştırma yürüttüğü söyleniyor.

OPPO, bu yenilikçi yeni akıllı izleyicinin işlevselliğini göstermek için yakın zamanda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023’te bu fırsatı değerlendirdi. Bunu AirTag benzerlerinden ayıran şey, pilsiz çalışabilmesidir. Üretici, Zero-Power Tag olarak bilinen bu yeni takip cihazının 6G gibi geleceğin teknolojilerine de hazır olduğunu söyledi. OPPO, piyasaya çıkacak versiyonun sticker şeklinde satılabileceğini söylüyor.

Söylentilere göre bu aynı zamanda yaban hayatı araştırmacılarının hayvan hareketlerini takip etmelerini sağlayabilir. OPPO, göç modellerini daha doğru bir şekilde anlamak için bunu nesli tükenmekte olan kuşlar üzerinde kullanma örneğini veriyor.

OPPO, bu akıllı izleyicileri piyasaya süren ilk kişi gibi görünse de, bu fenomen henüz başlangıç ​​aşamasında. Bu takip cihazının pil gerektirmeden nasıl çalıştığını açıklayan OPPO; “Sıfır Güç cihazları, güç kaynağı olarak TV kuleleri, FM radyo kuleleri, hücresel baz istasyonları ve Wi-Fi erişim noktaları (AP’ler) gibi kaynaklardan yayınlanan ortam radyo sinyallerini toplayabilir.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir: OPPO ColorOS 13 Güncelleme Çizelgesini Yayınladı

Çinli dev basın açıklamasında “Mevcut radyo dalgalarından enerji topladıktan sonra, cihaz ortam radyo sinyallerini kendi bilgileriyle modüle edebilir ve bu sinyalleri geri saçılım iletişimi olarak bilinen bir süreçte dışarıya iletebilir.” dedi.

Geleneksel bir güç kaynağı kullanmayan bir akıllı izleme cihazının önemini anlamak oldukça önemli. Atılan piller genellikle uzun vadede çevreye zarar vererek çöplüklere gider. OPPO’nun yeni geliştirdiği teknoloji, şirketlerin bu sorunu kesin olarak ortadan kaldırmasının önünü açıyor. Bununla birlikte, bunun gözle görülür bir etkiye sahip olması için Apple da dahil olmak üzere tüm akıllı izleyici üreticilerinin birleşik bir çaba göstermesi gerekiyor.