Oppo bir süredir yeni akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Bunlardan bazıları Reno serisi bazıları ise Oppo’nun A serisinden karşımıza çıkıyor. Bugün ise Oppo A98 5G’nin yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

Görsele detaylı baktığımızda bizleri arkada ikili bir kamera modülü karşılıyor. Üstteki kamera modülünde tek kamera bulunurken alttaki kamera modülünde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Bunların yanında ise “40x Zoom” yazısı gözlerden kaçmıyor. Oppo A98 5G iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Dreamy Blue

Cool Black

Oppo A98 5G, önceki sızıntılara göre 6.72 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve HD+ çözünürlükte olacak. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel bizleri karşılayacak.

Oppo A98 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga seti ile gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise bizleri 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak.

Oppo akıllı telefon pazarındaki ataklarına hız kesmeden devam ediyor. Bakalım pazardaki diğer rakipleri olan Xiaomi, Vivo, Samsung bu ataklara nasıl cevap verecek.