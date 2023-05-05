Oppo A98 5G son birkaç ay içinde birden fazla sertifika aldı. Bu da cihazın Çin’de yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Şimdi, akıllı telefonun tüm özellikleri, MySmartPrice yayını tarafından paylaşılan sızdırılmış bir posterde bir kez daha ortaya çıktı.

Oppo A98 5G’nin sızdırılan posteri tüm özellikleri gün yüzüne çıkardı

Oppo A98 5G, 6,72 inç ölçülerinde merkeze hizalanmış delikli kesime sahip bir LCD ekrana sahip olacak. FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Poster, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu ve arka panelde hap şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Arka panelin ayrıca parmak izi tutmaz ve çizilmeye karşı dayanıklı olduğu söyleniyor.

Optik cephesinde OPPO A98 5G, 64MP ana sensör ve iki adet 2MP lensten (40X mikro lensli) oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Cihazın ön tarafında ise 32MP selfie kamerası yer alacak.

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Poster, Oppo A98 5G’nin Snapdragon 695 5G yonga seti ile geleceğini de doğruluyor. 8GB genişletilmiş RAM teknolojisi ile birlikte 8GB RAM içereceği belirtiliyor. Yerleşik depolama alanı 256GB olacak. Lansmanda daha fazla konfigürasyon bekleyebiliriz. Akıllı telefonun gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacak. Ayrıca daha uzun pil ömrü için markanın Battery Health Engine özelliğiyle birlikte gelecek. Oppo A98 5G, siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak.