HONOR, 2 Mayıs’ta düzenlediği etkinlikte basın ve iş ortaklarına Türkiye planlarından bahsetti,. Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen HONOR etkinliğine, basın ve marka iş ortaklarından katılım gerçekleşti. HONOR Türkiye Ülke Müdürü Jeffrey Sunjingfei, HONOR Türkiye Kurumsal İletişim ve PR Müdürü Çınar Turhan ve HONOR Türkiye Eğitim Müdürü Kadir Çolpan’ın sunum gerçekleştirdiği etkinlikte markanın misyonu, stratejileri ve büyüme hedefleriyle ilgili bilgi verildi.

HONOR Türkiye Ülke Müdürü Jeffrey Sunjingfei; “Henüz 2.5 yıl önce bağımsız olmuş bir marka olarak global anlamda çok hızlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Kullanıcıların beğenisine sunduğumuz yeni ürünlerin yüksek talep görmesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Global pazarda yakaladığımız bu başarıyı Türkiye pazarında da devam ettirmeyi arzuluyoruz. Her geçen gün Türkiye pazarında bulunan model sayımızı çeşitlendirerek, pazar payımızı 3 yıl içerisinde ciddi şekilde arttırmayı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen 3 markası arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.

HONOR ekosistemine ait birçok ürünün yer aldığı etkinlikte, üst düzey ürün grubuna ait olan Magic serisi de katılımcılara gösterirken, verilen bilgide 2023 yılında Türkiye pazarı için Magic serisi planları olmadığını öğrendik.

Etkinlikte; HONOR Türkiye Kurumsal İletişim ve PR Müdürü Çınar Turhan ise HONOR X9a’nın ekran sağlamlığını yere düşürme testiyle gösterdi.

Katıldığımız @Honorglobal etkinliğinde HONOR Türkiye Kurumsal İletişim ve PR Müdürü Çınar Turhan HONOR X9a ile canlı dayanıklılık testi yaptı. pic.twitter.com/EPeRoPBWqq — Hardware Plus (@Hwptr) May 3, 2023

Ayrıca HONOR Türkiye Eğitim Müdürü Kadir Çolpan, HONOR markasına ait HONOR X9a ve tablet modelleri hakkında bilgi verirken, kullanıcıların en merak ettiği sorulardan biri olan HONOR X9a ve HONOR 70 modellerine beklenen Android 13 tabanlı MagicOS 13 güncellemesinin son aşamada olduğu ve yakında iki telefonun da Android sürüm güncellemesi alacağını belirtti.

Güncelleme zamanı HONOR Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulacak.