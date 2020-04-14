Oppo A92s, TENAA’da ortaya çıktı!

Oppo A92 serisi, 5G ve 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek. Bugün ise Oppo A92s modeli, TENAA tarafından detaylı özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Listeye göz attığımızda, cihazın dört kameralı ve bir adet LED flaşlı kare kamera düzenini de görebiliyoruz. Bu görseller de TENAA tarafından paylaşıldı.

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Oppo A92s hangi teknik özelliklerle gelecek?

Oppo A92s, CPU taban frekansı olarak 2 GHz frekansa ve sekiz çekirdeğe sahip olan MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile gelecek. Bu yonga setinin dört çekirdeği Cortex-A76, kalan dört tanesi ise Cortex-A55 olacak. Cihazın 6/8/12 olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.

Oppo A92s, kamera olarak dörtlü bir kamera düzenine sahip. Kamera detaylarına gelicek olursak, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı olması beklenen bir diğer kamera ve iki adet 2 MP çözünürlüğünde işlevleri henüz bilinmeyen kameralar bulunacak. Ön tarafa geldiğimizde ise iki adet kamera deliği olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki 16 MP ana selfie kamerası diğeri ise 2 MP çözünürlüğünde, muhtemelen derinlik algılayıcı sensör olarak karşımıza çıkacak olan yan kamera.

Oppo A92s, 1080p çözünürlüğünde 6.57 inçlik LCD bir panel kullanacak. Ekranın sağ tarafında parmak izi okuyucusu ve güç tuşu bulunurken sol tarafında ise ses açıp kapatma tuşu bulunacak. Cihazın 3.890 mAh pil kapasitesi olacak ve tahminen en az 20W’lık hızlı şarj ile gelecek.