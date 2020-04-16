Oppo A92s resmi görselleri ortaya çıktı!

Oppo A92s modelinin tanıtılacağı tarihi henüz bilmiyor olsakta cihazın resmi görsellerinin ortaya çıkması tarihin yakın olabileceği anlamına geliyor.

Oppo A92s teknik özellikleri

Oppo A92s modelinin kullanıcıya bakan yüzünde delik çentikli, 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü 6.57″ boyutunda bir ekran yer alıyor. Ayrıca sızıntılara göre bu ekran 120Hz ekran tazeleme veya dokunma hassasiyetine sahip. Akıllı telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu ve LED bir flaş bulunduğunu biliyoruz. Bu lensler 48MP+8MP+8MP+2MP şeklinde. Cihazın ön yüzüne baktığımızda ise delik çentik içinde 16MP+2MP çözünürlüklerinde çift öz çekim kamerası bulunuyor.

A92s modelinin sol tarafında ses kontrol tuşları ve SIM kart çekmecisi yer alırken, sağ tarafında parmak izi okuyucu özelliğe de sahip güç butonunu görüyoruz. Cihazın alt kısmına baktığımızda güç ve veri aktarımı için USB-C arayüzü ve 3.5 mm kulaklık girişi karşımıza çıkıyor.

İlginizi çekebilir: Oppo Ace 2 modeli resmi olarak tanıtıldı

Oppo A92s modeline en yüksek çekirdek hızı 2 GHz olan 8 çekirdekli bir işlemci güç verecek. Kesin olmamakla beraber söz konusu işlemcinin MediaTek Dimensity 800 olabileceği söyleniyor. RAM ve depolama tarafında cihazın 6,8 ve 12 GB RAM ile birlikte 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Model muhtemelen kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. 5G desteği sunacak olan A92s, 3,920 mAh kapasiteli batarya ve 3 renk seçeneği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!