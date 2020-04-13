Oppo Ace 2 modeli resmi olarak tanıtıldı

Honor 30 serisi, 15 Nisan‘da resmi olarak tanıtılacak. Honor 30 serisi için Honor 30 ve Pro varyasyonu olmak üzere iki telefon modeli bekleniyor. Bazı kaynaklar, cihazın tıpkı Huawei P40 serisinde olduğu gibi Pro+ bir sürümünün de olacağını belirtiyor.

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Honor 30 serisi ile ilgili hangi özellikler ortaya çıktı?

Lansmandan iki gün önce Honor, Weibo profilinde bazı örnek fotoğraflar ve slow motion video çekimleri paylaştı. Cihazın önemli özelliklerini paylaşılan görseller ve videolar ile görmüş olduk. Bu videolarda, cihazın 1920 fps yavaş çekim özelliği ve 4K 60fps bir video kaydı ortaya kondu. Aynı zamanda X ekseni ile sabitleme ve AIS özellikleri de dikkat çeken bir başka nokta oldu.

Honor 30 ve Honor 30 Pro, hızlı odaklama konusunda oldukça yetenekli gözüküyor. Bunu ise firmanın yayınladığı bir görsel ile anlayabiliyoruz. Şirket, hayvanların çok hareketli olduğunu ve odaklanması en zor fotoğrafların hayvan fotoğrafları olduğunu iddia etti. Ayrıca firma, bu tarz fotoğraflarda cihazların odaklanılacak yörüngeyi bulmasının zor olduğunu da belirtti.

Honor 30 Pro, bu hızlı ve doğru odaklamayı en iyi şekilde yapacak. Bunun yanı sıra cihazın güçlü grafik işleme yeteneği de kullanıcılar için önem taşıyacak. Honor 30 serisi ile ilgili henüz hangi yonga setini kullanacağı konusunda bir açıklama olmasa da tahminlere göre Kirin 990 5G yonga seti kullanılacak.

1920 fps yavaş çekim videoya tekrardan dönecek olursak, Honor bu özelliği yaptığı başka bir açıklamada detaylandırdı. Şirkete göre, 1920 fps yavaş çekim video özelliği, 4K 60 fps video çekimleri yapabilmesi ve AIS süper odaklama özelliği “iyi video çekmenin temelini” oluşturuyor.

Honor 30 Pro eğer bahsedilen özellikleri hayata geçirebilirse, bu özelliklerin tümünü barındıran ve oyuncu telefonu olmayan ilk akıllı telefon olacak. Nubia Red Magic 5G, Black Shark 3 ve vivo IQOO Pro ailesi bu özellikleri barındıran oyuncu telefonları arasında yer alıyor.