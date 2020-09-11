Instagram için iyi fotoğraf çekme ipuçları – OPPO A91

Oppo A91 ile Instagram’da güzel fotoğraflar yakalamak için dikkat etmeniz gerekenleri anlattık. Bu videoda Eğlencenin Yenisi olan OPPO A91 eşliğinde anlatıyoruz.

İlginizi çekebilir; OPPO WATCH ön inceleme! | Android akıllı saat!

reklam

Dörtlü arka kamerası ile sosyal medyada paylaşmak için oldukça güzel fotoğraflar elde edebileceğiniz A91 Eğlencenin Yenisi olarak bu videoda konuğumuz oldu. 48 MP değerindeki ana kamerası ile ışığı yakaladığınız anda muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz A91, 8 MP değerindeki geniş açısı ile çok daha fazla objeyi almanızı sağlarken, aynı zamanda makro desteği ile cisimleri çok daha yakından şahane bir detay eşliğinde yakalamanızı sağlıyor.

2 MP değerindeki siyah/beyaz lens hem daha keskin detayalara sahip hem de cihazdaki filtreler ile sanatsal fotoğraflar üretebilmenize olanak tanıyor. 2 MP değerindeki derinlik sensörü ise Instagram’ın vazgeçilmezi olan bokeh efektine sahip biribirinden güzel fotoğraflar yakalalamanızda yardımcı olacak. Aynı zamanda yapay zeka ve HDR desteği ile çok daha canlı ve doygun fotoğraflar elde etmeniz de mümkün.

5x’e kadar olan yakınlaştırma desteği sayesinde Eğlencenin Yenisi OPPO A91 ile uzaktaki bir objeyi yakınına gitmeden de çekebilirsiniz. Bu fiyat/performans oranı ile üstün telefonun yanı sıra videodaki bahsettiğimiz konulara da dikkat ederek Instagram’da oldukça beğeni alacak fotoğraflar çekebilirsiniz