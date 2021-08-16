Oppo A74 almak için 5 önemli neden

Oppo A74, yerli üretim Oppo cihazlar arasında dikkatleri üzerine en çok çekmeyi başaran modellerden biri oldu. Oppo A74 bu bilinirliği sağlarken de hafifliği ve AMOLED ekranı gibi detaylarıyla müşterilerin beklentilerine hitap etmeyi başarabildi. Fakat şunu da söylemeliyiz ki, Oppo A74, göründüğünden çok daha fazlasına sahip. Bana kalırsa A74’ü satın almak için göz ardı edilen detaylar var. Bunlar neler mi? Gelin birlikte Oppo A74’ün detaylarına ve bence bu akıllı telefonu satın almanız için geçerli olabilecek 5 nedene göz atalım.

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Oppo A74’ü satın almak için 5 neden

1 – Oppo A74, Oppo’nun RAM artırma teknolojisini destekliyor

RAM artırma, Oppo tarafından sunulan ve son zamanlarda hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan bir teknoloji. Depolama hafızanız üzerinden sanal bir geçici bellek oluşturan RAM artırma teknolojisi, amiral gemisi düzeyindeki Oppo modellerinde sunulduğu gibi Oppo A74’te de sunuluyor. Böylelikle kağıt üzerinde 4 GB olarak gözüken RAM değerinizi neredeyse 2 katına kadar artırabiliyorsunuz. Çoklu uygulama kullananları sevindirecek olan bu teknoloji, Oppo A74’ün 4 GB olan RAM değerini 5 GB, 6 GB hatta 7 GB’a kadar yükseltebilmenizi sağlıyor. Böylelikle çoklu işlemlerde takılma ve kasma yaşamadan; uygulamalar arasında çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz.

Bu ve bunun gibi yenilikçi teknolojiler donanım konusunda bizlere akıllı telefon kullanım süremizce esneklik sağlıyor. Cihazında RAM sıkıntısı yaşayan veya yaşayabileceğini düşünen kullanıcılar için harika bir çözüm olan bu gibi teknolojiler umarız gelişmeye ve ilerlemeye devam eder.

2 – 33W hızlı şarj desteği

Günümüzün en önemli problemlerinden biri pil sorunu. Acil bir iş üzerindeyken ya pilim biterse gibi korkular bütün akıllı telefon kullanıcıları için evrensel endişeler haline gelmiş durumda. O yüzden kısa sürede cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilmek kritik bir öneme sahip. Genelde 15W veya 18W gibi değerlerde gördüğümüz hızlı şarj desteklerinin aksine Oppo A74, 5.000 mAh’lık kocaman bataryasını 33W hızlı şarj ile desteklemeyi başarmış. Bu sayede de acil bir yere yetişmesi gereken fakat şarjı az olan Oppo A74 kullanıcıları telefonlarını kısa sürede şarj ederek dışarı çıkmaya hazır hale gelebiliyorlar. Oppo A74’ün bu lüksü sunabilmesi, cihazı tercih etmek için önemli bir sebep haline geliyor.

3 – Performans

Bu segmentte cihazların genellikle MediaTek Helio P30, Helio P35 veya Qualcomm Snapdragon 665 gibi işlemcilerle desteklendiğini görüyoruz. Fakat bunun aksine Oppo A74’te kullanılan işlemci, Snapdragon 662. Snapdragon 662, Snapdragon 665’in geliştirilip güncellenmiş ve daha da güçlendirilmiş versiyonu. Performans ve verimlilik olarak da Helio P30 ve P35 gibi işlemcilerin de çok daha ötesinde olan Snapdragon 662, oyunlarda ve günlük kullanımda hiçbir şekilde takılma ve kasma gibi problemlerle karşılaşmamanızı sağlıyor. Böylelikle Oppo A74’teki akıcılık ve performans rakiplerinin ötesine geçmiş oluyor ve performans bazında oyun oynayan kullanıcıya da belli noktalarda memnun edebiliyor.

4 – 48 MP ana kamera ve kamera performansı

48 MP çözünürlükte bir sensöre sahip olan Oppo A74, fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için de gayet iyi bir seçenek. Fotoğraf yönünde beklentilere çok iyi cevap veren A74, başarılı bir sensör seçimi ve stabil bir yazılımla, anılarınızı çok daha renkli fotoğraf karelerine dönüştürebilmenize yardımcı oluyor.

5 – ColorOS ve ColorOS’in artıları

Diyelim acil bir durumla karşı karşıya kaldınız ve acil durum hizmetlerine veya bir yakınınıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Böyle zor durumlarda kaldığınızda ne yapmanız gerektiğini düşünen Oppo, kendi yazılım arayüzünde buna özel bir çözüm geliştirmiş. Acil Durum SOS menüsü üzerinden ulaşabildiğiniz bu kısımda, diyelim kapalı bir alanda kaldığınızda düşük frekanslı bir zil sesi çalarak yardım isteyebiliyorsunuz. Karanlık bir ortamdaysanız Mors Alfabesi üzerinden SOS mesajı gönderecek şekilde fenerinizi ayarlayabiliyorsunuz veya acil yardım hizmetlerine doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bütün bunların dışında, ulaşmanız gereken yakınlarınıza doğrudan bir SMS gönderebiliyor veya acil durum çağrısı yapabiliyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gerekense güç tuşuna peş peşe 5 defa basmak.

Dışarıdan başkalarının ulaşmasını istemediğiniz uygulamalarınızı da yine ColorOS üzerinden kilitleyerek telefonunuzun kilidi açık olsa bile dışarıdan erişimi engelleyebiliyorsunuz.