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Oppo A74 almak için 5 önemli neden
Oppo A74, yerli üretim Oppo cihazlar arasında dikkatleri üzerine en çok çekmeyi başaran modellerden biri oldu. Oppo A74 bu bilinirliği sağlarken de hafifliği ve AMOLED ekranı gibi detaylarıyla müşterilerin beklentilerine hitap etmeyi başarabildi. Fakat şunu da söylemeliyiz ki, Oppo A74, göründüğünden çok daha fazlasına sahip. Bana kalırsa A74’ü satın almak için göz ardı edilen detaylar var. Bunlar neler mi? Gelin birlikte Oppo A74’ün detaylarına ve bence bu akıllı telefonu satın almanız için geçerli olabilecek 5 nedene göz atalım.
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Oppo A74’ü satın almak için 5 neden
1 – Oppo A74, Oppo’nun RAM artırma teknolojisini destekliyor
RAM artırma, Oppo tarafından sunulan ve son zamanlarda hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan bir teknoloji. Depolama hafızanız üzerinden sanal bir geçici bellek oluşturan RAM artırma teknolojisi, amiral gemisi düzeyindeki Oppo modellerinde sunulduğu gibi Oppo A74’te de sunuluyor. Böylelikle kağıt üzerinde 4 GB olarak gözüken RAM değerinizi neredeyse 2 katına kadar artırabiliyorsunuz. Çoklu uygulama kullananları sevindirecek olan bu teknoloji, Oppo A74’ün 4 GB olan RAM değerini 5 GB, 6 GB hatta 7 GB’a kadar yükseltebilmenizi sağlıyor. Böylelikle çoklu işlemlerde takılma ve kasma yaşamadan; uygulamalar arasında çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz.
Bu ve bunun gibi yenilikçi teknolojiler donanım konusunda bizlere akıllı telefon kullanım süremizce esneklik sağlıyor. Cihazında RAM sıkıntısı yaşayan veya yaşayabileceğini düşünen kullanıcılar için harika bir çözüm olan bu gibi teknolojiler umarız gelişmeye ve ilerlemeye devam eder.
2 – 33W hızlı şarj desteği
Günümüzün en önemli problemlerinden biri pil sorunu. Acil bir iş üzerindeyken ya pilim biterse gibi korkular bütün akıllı telefon kullanıcıları için evrensel endişeler haline gelmiş durumda. O yüzden kısa sürede cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilmek kritik bir öneme sahip. Genelde 15W veya 18W gibi değerlerde gördüğümüz hızlı şarj desteklerinin aksine Oppo A74, 5.000 mAh’lık kocaman bataryasını 33W hızlı şarj ile desteklemeyi başarmış. Bu sayede de acil bir yere yetişmesi gereken fakat şarjı az olan Oppo A74 kullanıcıları telefonlarını kısa sürede şarj ederek dışarı çıkmaya hazır hale gelebiliyorlar. Oppo A74’ün bu lüksü sunabilmesi, cihazı tercih etmek için önemli bir sebep haline geliyor.
3 – Performans
Bu segmentte cihazların genellikle MediaTek Helio P30, Helio P35 veya Qualcomm Snapdragon 665 gibi işlemcilerle desteklendiğini görüyoruz. Fakat bunun aksine Oppo A74’te kullanılan işlemci, Snapdragon 662. Snapdragon 662, Snapdragon 665’in geliştirilip güncellenmiş ve daha da güçlendirilmiş versiyonu. Performans ve verimlilik olarak da Helio P30 ve P35 gibi işlemcilerin de çok daha ötesinde olan Snapdragon 662, oyunlarda ve günlük kullanımda hiçbir şekilde takılma ve kasma gibi problemlerle karşılaşmamanızı sağlıyor. Böylelikle Oppo A74’teki akıcılık ve performans rakiplerinin ötesine geçmiş oluyor ve performans bazında oyun oynayan kullanıcıya da belli noktalarda memnun edebiliyor.
4 – 48 MP ana kamera ve kamera performansı
48 MP çözünürlükte bir sensöre sahip olan Oppo A74, fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için de gayet iyi bir seçenek. Fotoğraf yönünde beklentilere çok iyi cevap veren A74, başarılı bir sensör seçimi ve stabil bir yazılımla, anılarınızı çok daha renkli fotoğraf karelerine dönüştürebilmenize yardımcı oluyor.
5 – ColorOS ve ColorOS’in artıları
Diyelim acil bir durumla karşı karşıya kaldınız ve acil durum hizmetlerine veya bir yakınınıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Böyle zor durumlarda kaldığınızda ne yapmanız gerektiğini düşünen Oppo, kendi yazılım arayüzünde buna özel bir çözüm geliştirmiş. Acil Durum SOS menüsü üzerinden ulaşabildiğiniz bu kısımda, diyelim kapalı bir alanda kaldığınızda düşük frekanslı bir zil sesi çalarak yardım isteyebiliyorsunuz. Karanlık bir ortamdaysanız Mors Alfabesi üzerinden SOS mesajı gönderecek şekilde fenerinizi ayarlayabiliyorsunuz veya acil yardım hizmetlerine doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bütün bunların dışında, ulaşmanız gereken yakınlarınıza doğrudan bir SMS gönderebiliyor veya acil durum çağrısı yapabiliyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gerekense güç tuşuna peş peşe 5 defa basmak.
Dışarıdan başkalarının ulaşmasını istemediğiniz uygulamalarınızı da yine ColorOS üzerinden kilitleyerek telefonunuzun kilidi açık olsa bile dışarıdan erişimi engelleyebiliyorsunuz.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy A52 vs Note 10 Pro | 500 TL FARKA DEĞER Mİ?
Telefon piyasasında durumun en karışık olduğu nokta orta segment telefonlar. Bu segmentte bir çok farklı telefon bulunuyorken hepsinin birbirlerine artısı ve eksisi bulunuyor. Segmentteki en iddialı telefonlar olan Samsung Galaxy A52 ve Redmi Note 10 Pro’yu bu videoda karşılaştırıyoruz.
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TASARIM
Bu konuda iki telefonda kullanıcıya öznel seçimler sunuyor. Samsung Galaxy A52 arka tarafta kamera çıkıntısını kapatacak şekilde ayarlanmış, büyük abisi Galaxy S21 serisine benzer bir tasarımla geliyor. Ayrıca arka kapağın soft deri görünümlü olması sayesinde parmak izi ve leke tutmuyor. Redmi Note 10 Pro ise arka tarafındaki kamera çıkıntısı ile dikkat çekiyor. İçerisinde bulunan sensörün büyüklüğü de bunu etkiliyor. Önceki serilere göre incelen ve hafifleyen yapısıyla daha iyi bir forma kavuşan telefonun bronz rengi de çok şık görünüyor. İki telefonda ön tarafın ortasında bulunan ekran deliği kamarası ile geliyor. Ön çerçevelerin iki telefonda da ince tutulduğunu da söylemeden geçmeyelim.
EKRAN
Samsung Galaxy A52′ de 6.5 inç büyüklüğünde Super AMOLED FULL HD+ çözünürlük sunan 90Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. 407 PPI piksel yoğunluğu sunan telefon maksimum 800nit parlaklık sunabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın kasaya olan oranı ise %84.62. Redmi Note 10 Pro’ya baktığımızda ise 6.67 inç büyüklüğünde, AMOLED FULL HD+ çözünürlüğünde, 120Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. 395 PPI piksel yoğunluğu sunan telefon maksimum parlaklık seviyesine ise 1200nit değerinde ulaşıyor. Galaxy A52 gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın kasaya olan oranı ise %85.29.
PERFORMANS
İki telefonda Qualcomm Snapdragon işlemciler kullanıyor. Samsung Galaxy A52 Qualcomm Snapdragon 720G, Redmi Note 10 Pro ise Qualcomm Snapdragon 732G kullanıyor. İki işlemci arasındaki fark Qualcomm Snapdragon732G nin biraz daha güncel ve daha verimli olmasından kaynaklanıyor. İki telefonda RAM ve ROM tarafında da benzerlik gösteriyor. İki telefonu da 8GB RAM ve 128GB ROM ile satın alabiliyorsunuz. Ek olarak Redmi Note 10 Pro’nun 6GB RAM olan versiyonunu da satın almak mümkün. Günlük kullanımda herhangi bir fark gözlemlenemezken sentetik testlerde de aynı şekilde ufak farklar olduğu görülüyor. Arayüz ve yazılım tarafında birbirlerinden ayrılan modellerde Galaxy A52 OneUI arayüzünü kullanırken, Redmi Note 10 Pro’da ise MIUI arayüzü bulunuyor. Bu iki telefon arasında OneUI daha sade ve kullanışlı bir arayüz sunuyor.
KAMERA
Kamera tarafında bu iki cihaz segmentindeki en iyilerden iki tanesi olabilecek konumda bulunuyor. Samsung Galaxy A52 OIS bulundurması ile dikkat çekiyor. Sarsıntısız çekimler için OIS gibi hayati bir değeri bulundurması ile Note 10 Pro karşısında bir artı puan alıyor. Ancak Note 10 Pro içerisinde bulundurduğu 108MP’lik ana kamerası ile daha net ve keskin çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Note 10 Pro’da bulunan makro kamerası ise segmentinin üzerinde bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine topluyor. İki telefonunda gündüz çekimlerinde daha iyiyken Galaxy A52 gece çekimlerinde hem OIS hem de kamera yazılımının daha iyi olması sebebiyle öne geçiyor.
BATARYA
Orta seviye konumunda olan telefonların işlemcilerin verimli olduğu ve bir günü çok rahatlıkla çıkarabilecek batarya kapasiteleri olduğunu biliyoruz. Burada da Samsung Galaxy A52 4500 mAh bataryayı içerisinde bulunduryor. 25W değerinde hızlı şarj desteği olsa da kutusundan 15W değerinde bir şarj aleti çıkıyor. Redmi Note 10 Pro’da ise 5020 mAh değerinse sahip bir batarya bulunuyor. Ayrıca kutu içerisine dahil olan 33W değerinde şarj aletiyle hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Günlük kullanımda iki telefonda bir günü aşan bir pil ömrü vadediyor.
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Gigabyte AERO 15 OLED XD özellikleri
Boyut: 356 x 25 x 213 mm
Ağırlık: 2,3 kg
Ekran: 15,6 inç 3840 x 2160 piksel
Samsung AMOLED VESA DisplayHDR 400, 100% DCI-P3
X-Rite Renk Kalibrasyonu ve Pantone Onaylı ekran
İşlemci: Intel Core i7-11800H
Ekran kartı: Nvidia RTX 3070 Max-Q
Bellek: 2x 16 GB DDR4 3200 MHz
Depolama: 1x PCIe 4.0 M.2 SSD + 1x PCIe 4.0 M.2 SSD
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