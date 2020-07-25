Oppo A72 5G resmi olarak ortaya çıktı!

Oppo yeni orta seviye cihazı A72 5G modelinin resmi duyurusu yapıldı. Resmi sitede paylaşılan cihazın detaylı teknik özellikleri de belli oldu.

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Oppo A72 5G teknik özellikleri belli oldu!

Oppo bildiğiniz üzere, uygun fiyatlı 5G telefonlar için kolları sıvamıştı. Firmanın bu bağlamda çıkartmayı planladığı A72 5G resmi olarak tanıtıldı. Tasarım ve teknik özellik bakımından her detayın öğrenildiği cihazın, 4G versiyonlu modele göre bazı farklılıkları bulunuyor. MediaTek yapımı 5G özellikli Dimensity 720 SoC ile gelen cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile bizleri karşılıyor. 4G versiyonlu model ise bilindiği üzere Snapdragon 665 ile piyasaya çıkmıştı.

Tasarım detayları da netleşen Oppo A72 5G, 6.5 inç Full HD+ delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. Öte yandan ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. 4G versiyonlu modelde ise ekran yenileme hızı standart 60 Hz idi. 5G ile 5G‘siz model arasındaki en büyük fark ise kamera kısmında yer alıyor. Normal A72, toplamda beşli kamera kurulumuna sahip olurken, A72 5G ise önde bir arkada üç olmak ise dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılamakta. Ön kamera, 8 MP değerini alırken, arka kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazda, 18W hızlı şarj desteği yer alacak. Uygun fiyatlı 5G telefon olmayı planlayan cihaz, 270 dolarlık fiyat etiketine sahip.