Akıllı Telefonlar
Oppo A72 5G resmi olarak ortaya çıktı!
Oppo yeni orta seviye cihazı A72 5G modelinin resmi duyurusu yapıldı. Resmi sitede paylaşılan cihazın detaylı teknik özellikleri de belli oldu.
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Oppo A72 5G teknik özellikleri belli oldu!
Oppo bildiğiniz üzere, uygun fiyatlı 5G telefonlar için kolları sıvamıştı. Firmanın bu bağlamda çıkartmayı planladığı A72 5G resmi olarak tanıtıldı. Tasarım ve teknik özellik bakımından her detayın öğrenildiği cihazın, 4G versiyonlu modele göre bazı farklılıkları bulunuyor. MediaTek yapımı 5G özellikli Dimensity 720 SoC ile gelen cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile bizleri karşılıyor. 4G versiyonlu model ise bilindiği üzere Snapdragon 665 ile piyasaya çıkmıştı.
Tasarım detayları da netleşen Oppo A72 5G, 6.5 inç Full HD+ delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. Öte yandan ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. 4G versiyonlu modelde ise ekran yenileme hızı standart 60 Hz idi. 5G ile 5G‘siz model arasındaki en büyük fark ise kamera kısmında yer alıyor. Normal A72, toplamda beşli kamera kurulumuna sahip olurken, A72 5G ise önde bir arkada üç olmak ise dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılamakta. Ön kamera, 8 MP değerini alırken, arka kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazda, 18W hızlı şarj desteği yer alacak. Uygun fiyatlı 5G telefon olmayı planlayan cihaz, 270 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Akıllı Telefonlar
Realme C15, Helio G35 yonga setiyle yakında geliyor!
Oppo‘nun alt markası olan Realme, Realme C11‘i bu yılın Haziran ayında Redmi 9C‘ye karşı güçlü bir rakip olarak kullanıcılara tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise bu modelin daha gelişmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi ve adını Realme C15 koymayı planıyor. C15, bugün teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Önceki modelle yeni model arasında kamera, pil ve bellek kapasitesi tarafında farklılıklar bulunuyor.
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Realme C15 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
C15, 18W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh değerinde pil ile gelecek. C11‘in 5.000 mAh değerindeki pilinden daha büyük bir pile sahip olması oldukça önemli. Yeni C serisi telefon, Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, 3/4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın arka tarafında 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2 MP sensör olmak üzere dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. 2 MP çözünürlüğündeki kameraların makro ve derinlik sensörü olması bekleniyor.
C15, ekran tarafında C11 ile benzer özelliklere sahip olacak. Cihaz, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip IPS bir ekran ile gelecek. Ön tarafta damla çentik tasarımlı bir selfie kamera bulunacak. Parmak izi okuyucusu ise cihazın arka tarafında fiziksel olarak mevcut olacak.
C15, 28 Temmuz tarihinde resmi olarak satışa çıkacak. İlk satışa çıkacağı ülke ise Endonezya olacak.
Akıllı Telefonlar
LG V60 ThinQ, DxOMark tarafından değerlendirildi!
DxOMark, LG V60 ThinQ’nun kamerası hakkındaki değerlendirmesini yayınladı. Cihazın kamerası beklendiği gibi ortalama bir skor aldı. V60 ThinQ, 4K video kaydedebilen ilk telefon olarak piyasaya çıkmıştı. Ayrıca yine Snapdragon 865 kullanan ilk telefonlardan biriydi.
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LG V60 ThinQ nasıl bir kamera donanımına sahip?
LG V60 ThinQ, 64 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram değerine sahip otomatik odak ve OIS destekli ana kamera ile piyasaya çıktı. Cihazın diğer kameraları ise 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve ToF derinlik sensörü olarak sıralanıyor. V60 ThinQ, özel bir telefoto kamera ve makro kameraya sahip değil. Telefonun DxOMark değerlendirmesine gelirsek, hareketsiz görüntülerde V60’ın pozlaması ve dinamik aralığı oldukça iyi gözüküyor. Ancak bazı özel durumlarda kontrast bulunmadığı belirtilmiş.
V60 ThinQ, diğer amiral gemisi telefonlara göre en yüksek ışıkta bile en çok parazit bulunduran telefonlardan biri oldu. Otomatik odaklama ise diğer amiral gemilerine kıyasla daha doğru fakat yavaş sonuçlar veriyor. Cihazda özel bir telefoto kamerası bulunmaması zoom fotoğrafçılığı açısından diğer amiral gemilerinden geride kalan özellikleri arasında. Ultra geniş açılı kameranın bazı ayrıntıları eksik göstermesi ve otomatik flaşta tutarsız pozlama yapması ise düşük puanın bir başka sebebi.
V60 ThinQ, video tarafında oldukça iyi bir pozlamaya sahip. Beyaz dengesi ve renkler parlak ışıkta oldukça iyi düzeydedir. Ayrıca iç mekanlarda otomatik odaklama hızlı bir şekilde odaklama yapabiliyor. OIS ise hareket halinde bazen sıkıntılar yaşatabiliyor. Dinamik aralığın sınırlı olması ve bazen düşük kontrast vermesi video tarafında puan kırılan yerler arasında bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Realme, yeni bir telefon ile TENAA’dan geçti!
Realme V5 veya aynı serinin benzer bir telefonu, bugün TENAA‘dan geçti. Cihazın model numarası RMX2111 ve RMX2112 olarak görüntülendi. İki model numarası arasındaki tek fark kablosuz bağlantı seçeneklerinde karşımıza çıkıyor.
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Yeni Realme telefonu hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Yeni Realme telefonu, 6.5 inçlik 1080p+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihaz yazılım tarafında Android 10 tabanlı RealmeUI ile kutudan çıkacak. Telefonun ön tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Ekran LCD olduğu için parmak izi okuyucusu telefonun yan tarafında bulunacak. RMX2111, arka tarafta L şeklinde konumlanmış dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihazın arka kameraları, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro/derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor.
RMX2111 hakkında henüz yonga seti tarafında bir bilgi bulunmuyor. Sadece 2.0 GHz hızında sekiz çekirdekli bir CPU‘ya sahip olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte 5G destekli bir yonga seti olacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden orta segmente uygun bir Snapdragon veya MediaTek yonga seti bekleyebiliriz. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Fakat depolama alanını microSD kart ile genişletebilirsiniz.
Yeni Realme telefonu, 4.900 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. TENAA‘da maalesef cihazın şarj özellikleri belirtilmiyor. Telefon, koyu gri, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.