Oppo A72 5G özellikleri ve görselleri ortaya çıktı!

İçinde bulunduğumuz Temmuz Ayı’nın başlarında TEENA’da ortaya çıkan Oppo A72 5G modelinin özellikleri ve görselleri China Telecom’un internet sitesinde yayımlandı. Cihazın özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.

Oppo A72 5G, 6,5 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip. Söz konusu ekran, sol üst kısmında bulunan delik çentik içinde 8 MP çözünürlüklü ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Modelin arka kamera kurulumuna baktığımızda, cihazın 16 MP çözünürlüklü ana kamerası ile birlikte 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera modülüne sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın bağlantı arayüzü ve tuş dizilimlerine baktığımızda, kasanın sağ kısmında parmak izi okuyucu sensörün de entegre olduğu güç tuşunu görüyoruz. Sağ tarafta ise ses kontrol tuşları ve SIM çekmecesi yer alıyor. Cihazın alt kısmında ise 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C girişi, mono hoparlör ve mikrofon göze çarpıyor.

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Performans tarafında MediaTek MT6853V yonga setinden güç alan A72 5G, 4, 6 ve 8 GB RAM kapasiteli seçenekleri ile geliyor. Depolama tarafında ise modelin tüm versiyonlarında 128 GB kapasite bulunuyor. Yazılım tarafında Android 10 temelinde ColorOS arayüzü ile kutusundan çıkacak olan model, artan RAM kapasitelerine göre 240$, 260$ ve 285$ fiyat etiketlerine sahip olacak.

China Telecom üzerinde pil kapasitesi açıklanmayan Oppo A72 5G modeli TEENA’da 3.945 mAh kapasite ile listelendi. Fakat Digital Chat Station’a göre model, 18 W gücünde hızlı şarj destekli 4.040 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.