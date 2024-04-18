Oppo A60, merakla beklenen bir telefon olmaya devam ediyor ve Google Play Console veritabanında ortaya çıkan bilgiler, bu cihazın bazı önemli özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Detaylara yakından bakalım.

Google Play Console veritabanına göre, Oppo A60’ın yonga seti model numarası QTI SM6225 olan Snapdragon 680 4G yonga seti ile donatılmış. Ayrıca, telefonun 8GB RAM’e sahip olacağı ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor.

Snapdragon 680 yongası, performans odaklı bir yapıya sahip. 2,4 GHz hızında dört Cortex A73 çekirdeği ve 1,9 GHz hızında dört Cortex A53 çekirdeği içeren bir çekirdek kümesiyle güçlendirilmiş. Grafikler için ise Adreno 610 GPU kullanılıyor.

Ekran özelliklerine gelince, Oppo A60’ın 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu, cihazın giriş seviyesi bir telefon olduğunu gösteriyor. Render görüntülerine göre, A60’ın önceki modele kıyasla daha kalın bir çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Ancak, ön tasarım, su damlası çentiği yerine delik delme tarzı bir ön kamerayı tercih ediyor. Ayrıca, Camera FV-5 listesine göre, cihazın arkasında 50MP ana kameraya eşlik eden bir 8MP selfie kamerası olabilir.

Öte yandan, Oppo A59’un özellikle Dimensity 6020 (7nm) adlı 5G yonga setine sahip olduğu hatırlanmalıdır. Bu önceki modelde, 6,56 inçlik 720p IPS LCD ekran bulunuyordu ve 90Hz yenileme hızı sunuyordu. Ayrıca, 5000 mAh batarya ve 30W şarj desteği gibi güçlü özelliklerle donatılmıştı. Ayrıca, IP54 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahipti.

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Oppo A60, Tayland’ın NBTC’si, Endonezya’nın SDPPI ve TKDN’si ve BAE’nin TDRA’sı gibi çeşitli sertifikasyon platformlarında yer alıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, cihazın yakın gelecekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Camera FV-5 platformuna göre, cihazın 50 megapiksel birincil kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile gelebileceği tahmin ediliyor. Oppo hayranları, yeni modelin çıkışını sabırsızlıkla bekliyor.