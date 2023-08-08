Geçen yıl Çin’de 5G sürümü piyasaya sürülen telefonun ardından OPPO, sessizce OPPO A58 telefonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Bu telefon, 6.72 inç FHD+ ekranıyla dikkat çekiyor ve MediaTek Helio G85 yonga seti tarafından destekleniyor. 6 GB RAM ve 6 GB’a kadar sanal RAM ile birleşerek güçlü bir performans sunuyor. Android 13 üzerinde çalışan telefon, ColorOS 13.1 arayüzüyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Telefonun arka yüzünde 50 MP ana kamera, 2 MP portre sensörü ve 8 MP özçekim kamerası bulunuyor. Bu kameralar çeşitli çekim modları ve özelliklerle donatılmış, geniş bir yelpazede fotoğraf ve video seçenekleri sunuyor. Arka tasarım ise OPPO Glow’un öncü tasarım anlayışını yansıtarak lüks bir ipek-saten kaplamayla kaplanmış ve parlayan ipek tasarımıyla öne çıkıyor.

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Telefonun yan tarafında yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, kullanıcıların cihazlarını hızla ve güvenli bir şekilde açmalarını sağlıyor. Ayrıca, 5000mAh batarya kapasitesi ve 33W SuperVOOC hızlı şarj desteği, kullanıcıların cihazlarını daha kısa sürede şarj edebilmelerini sağlıyor.

USB Type-C bağlantısı ise daha hızlı veri transferi ve şarj imkanı sunuyor. Bu özelliklerle donatılmış OPPO A58, kullanıcıların geniş ekran, güçlü performans ve gelişmiş kamera yeteneklerinin keyfini çıkarmalarını amaçlıyor.

OPPO A58 özellikleri

6,72 inç büyüklüğünde 2400×1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G85 12nm işlemci (2 x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU) 1000 MHz’e kadar ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

128 GB eMMC 5.1 depolama alanı

6 GB LPDDR4X RAM

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

ColorOS 13.1 ile Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP portre kamerası

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

Boyutlar: 165.65×75.04×7.99mm

Ağırlık: 192g

3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

33W SuperVOOC hızlı şarj ile 5000mAh kapasiteli batarya