Oppo, yeni piyasaya sürülen neredeyse tüm premium ve bütçe akıllı telefonlarını güncelledikten sonra, şimdi daha eski ve daha ucuz cihazlar için güncellemeler sunarak ColorOS 13’ün çıkışını tamamlıyor. Android 13 güncellemesini alacak en son telefonlar Oppo A55 ve A55s oldu. Güncelleme şu anda Çin’deki birimlere ekiliyor, ancak marka beta testine başladığından beri yakında diğer bölgelerde de kullanılabilir.

Resmi duyurulara göre ColorOS 13 güncellemesi, Çin’deki Oppo A55 ve A55s birimleri için kullanıma sunuldu. Akıllı telefonlar güncellemeyi kademeli olarak almaya başlayacak ve tüm birimlere ulaşması birkaç gün sürebilir. Belirtildiği gibi, yazılım şu anda anakara Çin’deki cihazlar için kullanılabilir. Ancak geçen ay marka, ColorOS 13’ü dünya çapında beta testine başladı ve bu da kararlı güncellemelerin yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağını gösteriyor.

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Güncellemenin kullanıcı verilerini silmemesi gerekse de, güvenli tarafta olmak için bir yedek oluşturmanız önerilir. Oppo, yaygın olarak kullanılan ve Android 13 ile uyumlu olmayan birçok üçüncü taraf uygulama olduğunu belirtiyor. Android 13’e yükselttikten sonra, üçüncü taraf uygulamalar düzgün çalışmayabilir ve geri bildirim, donma, siyah ekranlar ve artan güç gibi sorunlara neden olabilir.

Bu yıl Oppo’nun güncelleme hızının takdire şayan olduğunu belirtmekte fayda var. Markanın kapsamlı cihaz portföyü göz önüne alındığında, çoğuna ColorOS 13 güncellemesini sunabilmeleri etkileyici. Oppo’nun, şüphesiz sektördeki yazılım güncellemelerinin kralı olarak kabul edilen Samsung ve Vivo firmalarını yakaladığını görebiliyoruz.