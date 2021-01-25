OPPO A55 5G Çin’de piyasaya çıktı

OPPO’nun yeni bütçe dostu akıllı telefonu A55 5G, kısa süre önce duyurulan A93 5G modelinin hemen ardından piyasaya çıktı. Cihaz JD.com sitesinde ön siparişe açıldı ve firmanın resmi web sitesinde de PEMM00 model numarası ile listelendi.

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OPPO A55 5G kullanıcılara neler sunuyor?

Gücünü MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alan OPPO A55 5G, 6GB RAM ve 128 GB depolama sunuyor. Telefonun depolama kapasitesi ihtiyaç duyulduğu taktirde MicroSD kart aracılığıyla 1TB’a kadar arttırılabiliyor. Cihazın damla çentikli, 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlüklü, 6.5 inç’lik bir IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekran ayrıca 60Hz yenileme hızına ve 71% NTSC renk gamına, 269 PPI piksel yoğunluğuna ve 480 nit parlaklığa sahip.

Kamera tarafında ise arkada 13MP ana kamera, 2MP makro çekim ve 2MP portre çekim kameraları dikey olarak telefonun arka sol üst kısmında konumlandırılmış. Ön tarafta ise damla çentikli ekranda 8MP’lik bir kamera mevcut.

OPPO A55 5G, mavi ve siyah (Brisk Blue, Rhythm Black) olmak üzere iki farklı renkte piyasaya sürülecek. 163.9 x 75.7 x 8.4mm boyutlarında ve 186g ağırlığında olacak cihaz Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile çalışacak. A55 5G, enerjisini ise 10W şarj desteği olan 5.000 mAh kapasiteli pilinden alacak.

Telefonun bağlantı noktasında 5G, çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.1, 3,5mm jack girişi ve USB Type-C desteği bulunmakta. Cihazın sahip olduğu sensörler ise şunlar: Sağ tarafta konumlandırılmış parmak izi sensörü, pusula, ortam ışığı sensörü, ivme ölçer, yakınlık sensörü ve jiroskop.

OPPO A55 5G, Çin’de 1.599 Yen (247 Dolar) fiyattan ön siparişe açılmış durumda, küresel pazarlara ise ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

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