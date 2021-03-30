Oppo A54 modeli resmi olarak tanıtıldı!

Oppo yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Çinli akıllı telefon üreticisi A54 modelini Endonezya‘da gerçekleşen etkinlik ile kullanıcılarına gösterdi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu. Ayrıca cihazın satış fiyatı da ilk kez ortaya çıktı.

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Oppo A54 modeli orta giriş seviyede önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor!

Akıllı telefon dünyasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Birçok üreticinin her seviyeye uygun model çıkarttığı şu günlerde, kullanıcıların seçenekleri her geçen gün artıyor. Piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen Oppo da, yeni akıllı telefonu A54‘ü resmen tanıttı. Akıllı telefon üreticisi, Endonezya‘da gerçekleştirdiği basın etkinliği ile akıllı telefonu ilk kez gösterdi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan cihaz, fiyat performans açısından önemli bir alternatif olmayı hedefliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun, daha önceden ortaya çıkan A54 5G modeli ile herhangi bir bağının olmadığı öğrenildi. Görünüşe göre firma, isim konusunda bir müddet daha kafaları karıştıracak gibi gözüküyor. Yapılan etkinlik ile birlikte akıllı telefonun birçok detayı belli oldu.

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Oppo A54 Helio P35 ile piyasaya çıkacak!

Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon, rakiplerine nazaran büyük farklılıklara sahip değil. 12 nm‘lik işlemciyi Samsung Galaxy A12 ve Oppo A31 gibi modellerden görmeye alışkınız. Akıllı telefon MediaTek yapımı Helio P35 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte Oppo A54, 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonda 256 GB‘a varan microSD kart desteği de bulunmakta. İlk izlenimler akıllı telefonun RAM konusunda biraz rakiplerinden geride kaldığı yönünde. Zira artık orta giriş seviyelerde dahi 6 veya 8 GB RAM görmek mümkün. Ancak görünüşe göre firma rakiplerinden kendilerini ayıracakları kısmın burası olmadığını düşünüyor.

Tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon orta giriş seviye modellere göre biraz daha “modern” kalıyor diyebiliriz. 6.51 inçlik LCD ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ayrıca ekran çözünürlüğü de HD+ olarak bizleri karşılıyor. Delikli ekran içerisinde de bir adet ön kamera bulunmakta. Bu kamera ise 16 MP değerine sahip. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Ana kamera 13 MP olarak bizleri karşılarken, diğer iki kamera 2 MP değerinde makro ve derinlik sensörlerinden oluşmakta. Artık kullanımına alışkın olduğumuz kamera yapay zekası da cihazın hem ön hem de arka kameralarında yer alıyor. Ön kamera ekranın sol üst köşesinde yer almakta. Aynı şekilde arka kamera modülleri de yine arkada sol üste konumlandırılmış.

Oppo A54 Android 10 ile piyasaya çıkacak!

Tasarım ve teknik donanımın yanı sıra akıllı telefonun bazı detayları daha gün yüzüne çıktı. Akıllı telefon Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Özellikle Android 11‘in yaygınlaştığı şu günlerde firmanın neden Android 10‘u seçtiği merak konusu oldu. Zira orta giriş seviyedeki en önemli rakipleri yavaş yavaş Android 11‘e geçiyor. Bu olumsuz sayılabilecek duruma rağmen akıllı telefon, büyük bir batarya ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefonun 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öğrenildi. Bu batarya 18 W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon USB-C girişi ile piyasaya çıkacak. İlave olarak ise akıllı telefon 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de bünyesinde yer veriyor. Özellikle son dönemlerde kulaklık girişi olmayan telefonların artması kullanıcıların eleştirilerini arttırmıştı.

Parmak izi okuyucusunu sağ tarafa yerleştiren firma, akıllı telefonu için modern bir görünüm kazandırmayı başarmış. Kullanıcılar tarafından daha ergonomik karşılanan bu tasarım Oppo tarafından da es geçilmemiş. Akıllı telefon iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Kristal siyah ve yıldızlı mavi olarak adlandırılan renk seçenekleri kullanıcıların karşısına çıkacak. 1 Nisan tarihinde satışları başlayacak akıllı telefonun fiyatı da gün yüzüne çıktı. Firma A54 modelini 185 dolardan satacak. Tabi ülkemizdeki 200 dolar altı cihazlar için uygulanan vergi sistemini unutmamak gerek. Bu nedenle cihazın Türkiye fiyatı hakkında şu an için bilgi vermek oldukça zor.

Oppo A54 teknik özellikleri