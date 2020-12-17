Oppo A53 5G resmi olarak tanıtıldı!

Oppo A53 5G resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.

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Oppo A53 5G yaklaşık 200 dolarlık fiyat etiketiyle geliyor!

Oppo yeni bir orta seviye 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. A53 5G modelini geliştiren firma, daha önceden Hindistan’da satışa çıkarttığı A53 modelinden tamamen farklı bir cihaz ile rekabete katılıyor. Teknik özellikleri daha önce sızdırılan akıllı telefon orta seviyede bizleri karşılamakta. Gücünü MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisinden alacak olan akıllı telefon, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.

6.5 inçlik LCD FullHD+ ekran ile kullanıcılarını karşılayacak olan Oppo A53 5G, delikli ekran teknolojisine ve bir adet 8 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Öte yandan cihazın ekran yenileme hızının da 90 Hz olduğu öğrenildi. Arka tarafta üçlü kamera kurulunun dikkat çektiği akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesinin bizleri karşıladığı akıllı telefon kullanıcılarına 10W‘lık şarj desteği sunacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan modelin fiyatı 198 dolar olarak belirlenirken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekli üst modelin fiyatı henüz bilinmiyor. Öte yandan akıllı telefonun 21 Aralık tarihinde satışa çıkacağı öğrenildi.