Akıllı Telefonlar
Oppo A52 modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Oppo, orta segmentteki yeni akıllı telefonu Oppo A52 modelinin teknik özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Oppo A92s’in ardından tanıtmış olduğu bu cihaz, özelliklerinin yanı sıra kamerası ile dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, çıkarmaya hazırlandığı yeni cihazın teknik özellikleri ve render görüntüleri China Telecom‘un internet sitesinde yayınlandı. Paylaşılan bilgilere göre A52, konumlandığı sınıfta özellikleri ve kamera performansı ile dikkat çekmesi bekleniyor.
Oppo A52, 6.5 inç IPS teknolojisini kullanan FHD+ ekran çözünürlüğüyle desteklenmiş LCD ekran bulunuyor. Ekranın sol üst noktasında 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 12 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş lens, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alan dörtlü bir kamera kurulumu var.
Oppo’nun orta segmentteki yeni akıllı telefonu, Qualcomm üretimi Snapdragon 665 işlemcisini kullanıyor. Grafik birimi olarak ise Adreno 610 görüntü bileşeni kullanılıyor. Bu özelliklerine ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.
5.000 mAh bataryaya 18 W‘lık hızlı şarj özelliği sahip olan telefon için belirlenen resmi satış fiyatı 245 dolar olarak biliniyor. Son olarak OPPO A52’nin mor, siyah ve yıldız beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği olacak.
OPPO A52 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç LCD, FHD+
- Boyut: –
- Ağırlık: –
- Batarya: 5.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 8MB
- Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (microSD ile 25 6GB)
- İşlemci: Snapdragon 665
- İşletim Sistemi: Android 10
Akıllı Telefonlar
Nubia Play, 144 Hz ekran tazeleme hızı ile geliyor!
Nubia Play, 21 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise telefonun tasarımı ve bazı önemli teknik özellikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Cihazda herhangi bir çentik veya nokta delik tasarımı bulunmayacak ve klasik bir ön ekran tasarımı ile gelecek. Klasik bir tasarıma sahip olsa da selfie kamera en ince olabilecek şekilde yerleştirilmiş.
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Nubia Play, hangi teknik özelliklerle gelecek?
Telefon hakkında yayınlanan bir video ile cihazın ekran tazeleme hızı görüntülendi. Şirketin Weibo profilindeki videoya göre cihazın tıpkı Nubia Red Magic 5G gibi 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Ayrıca 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı da Red Magic 5G‘deki gibi korunuyor olacak.
Nubia Play‘in Snapdragon 765G işlemcisini kullanacağı da ortaya çıkan bir diğer önemli bilgi oldu. Markanın CEO‘su telefonun 5.100 mAh bataryaya ve Quick Charge 4.0 hızlı şarja sahip olacağını doğruladı.
Dün bazı kamera örnekleri görüntülenmişken bugün marka elçisi cihazla kaydedilen bir video paylaştı. Odaklama yeteneği ve renkleri gerçekçi bir şekilde yansıtması kameranın oldukça dikkat çeken özelliklerinden. Ek bir donanım kullanmadan bu video çekildiyse gerçekten iyi bir kameraya sahip olacak gibi görünüyor.
Nubia CEO’su Ni Fei, Snapdragon 765G işlemci kullanan telefonlarda görmeye alıştığımız telefonun arkasında veya yanında bulunan parmak izi okuyucusunu ekran altına aldıklarını açıkladı. Merakla beklenen telefon dört gün içinde resmi olarak tanıtılacak ve piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max render görüntüsü sızdırıldı!
Kısa süre önce SE modelinin 2020 versiyonunu duyuran Apple, yeni amiral gemisi serisini bu yıl da Eylül ayında tanıtacak. iPhone 12 serisinin tepe cihazı olması beklenen iPhone 12 Pro Max ise render görüntüsüyle ortaya çıktı!
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iPhone 12 Pro Max, LiDAR teknolojisi sayesinde benzersiz olacak!
EverythingApplePro adlı YouTube kanalı, iPhone 12 Pro Max modeline ait olduğu iddia edilen bir render örneği yayınladı. Sızdırılan mühendislik (CAD) çizimleri üzerinden 3 boyutlu çıktı olarak alınan render, cihazın ana hatlarını net şekilde ortaya koyuyor. iPhone 11’e kıyasla farklı bir tasarımsal anlayış benimsediği görülen telefonda, son olarak iPhone 5S’te gördüğümüz keskin gövde yapısı dikkat çekiyor. Metal hissiyatını artırmak için yapıldığı iddia edilen bu yenilik ile cihazın çehresi önemli ölçüde değişiyor.
iPhone 12 serisinin en büyük yeniliği ise arka bölümde olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Pro Max modeline özel olduğu tahmin edilen dörtlü arka kamera dizilimi, cihazın fotoğraf deneyimini benzersiz bir noktaya ulaştıracak. Çünkü eklenen dördüncü sensör, yeni iPad Pro serisinde gördüğümüz LiDAR tarayıcı barındırıyor. iPad Pro’daki artırılmış gerçekliğe katkı sağlayan derinlik algılama işlevini gerçekleştiren LiDAR tarayıcı, Pro Max modeline önemli bir avantaj sağlayacak. Ön kısımda ise daha küçük de olsa ekran çentiği yerini koruyor.
Ortaya çıkan render görselinin kesin tasarıma içermediği ve son tasarımın daha farklı olabileceğini belirtelim. Bununla beraber genel tasarım hatlarının kendi içinde tutarlılık göstermesi de bazı ipuçlarını doğruluyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 serisi, 21 Nisan’da geliyor!
Realme, 26 Mart‘ta Narzo 10 serisini bir lansmanla Hindistan‘da duyuracaktı. Fakat COVID-19 salgını yüzünden bu lansman belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Ancak şirket bugün, Türkiye saatine göre saat 10‘da bir video ile 21 Nisan’da Narzo serisini tanıtacağını duyurdu.
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Realme Narzo 10 hangi sebepten duyurulabilir hale geldi?
Narzo 10 serisi ile ilgili bu kararda e-ticaret şirketlerinin 24 Mart’ta uygulanmaya başlayan yasağının kalkacak olması önemli rol aldı. Şirketler artık sipariş alabilir hale geleceği için Narzo 10 serisinin kısa bir süre içinde tanıtılmasına karar verilmesi mümkün oldu. Realme gibi Vivo ve Xiaomi de COVID-19 sebebiyle Hindistan‘daki ürün lansmanlarını iptal etmişti. Vivo 26 Mart‘ta V19‘u, Xiaomi ise 31 Mart‘ta Mi 10‘u duyuracaktı. E-ticaret şirketlerinin 20 Nisan‘dan itibaren faaliyet gösterebilecek olması Vivo tarafında V19, Xiaomi tarafında ise Mi 10‘u yakında görebileceğimizi gösteriyor.
Bu markalar ve cihazlar haricinde, OnePlus 8 serisinin de Hindistan pazarında satışa çıktığını görebiliriz. Realme Narzo 10 serisine gelecek olursak, Narzo 10‘un yeniden markalanmış bir Realme 6i olduğu söyleniyor. Narzo 10A ile ilgili söylentiye gelirsek onun da Tayland ve Endonezya‘da satılan Realme 3C ile benzer özelliklerde olduğu belirtiliyor. Her iki akıllı telefon için de henüz konuşmak için erken. Cihazlar satışa çıktığında ayrıntılı bir şekilde incelenip bu söylentiler incelenecektir.