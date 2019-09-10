Apple, uzun süren bekleyişin ardından yeni akıllı telefon modelleri iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’i duyurdu. Güncellenen tasarımı ve yenilenen teknik özellikleri ile karşımıza çıkan telefonlar ile ilgili detaylar haberimizde!

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iPhone 11 serisi, üç farklı modeliyle resmi olarak duyuruldu!

Sızıntıları aylar öncesinden ortaya çıkan iPhone 11, bugün Apple’ın Steve Jobs Theater sahnesinde yaptığı lansman ile beraber resmen duyuruldu. Toplam 3 farklı cihazdan oluşan seri, tasarımıyla geçtiğimiz yılın modeli iPhone XS’e oldukça benziyor. Ön yüzünde Face ID sensörlerinin de bulunduğu geniş bir çentiğe ev sahipliği yapan telefonlarda 7000 serisi alüminyumdan üretilen gövde kullanılmış. Arka bölümde ise dokulu mat cam kaplamanın devam etmesiyle beraber kare formuna dönüşen kamera modülü dikkat çekiyor.

iPhone 11 özellikleri ve fiyatı

Serinin en küçük akıllı telefonu olan iPhone 11’de 6.1 inçlik Liquid Retina LCD ekran kullanılıyor. 828 x 1792 piksellik bir çözünürlüğe sahip ekran, iPhone XR’a göre iyileştirilmiş bir ekran/gövde oranı sunuyor. Gücünü 6 çekirdekli Apple A13 Bionic işlemciden alan telefon, işlemci tarafında 7 nm tekniğini korusa da perde arkasında önemli geliştirmeler ile geliyor. Üretiminde 10 milyon transistörün kullanıldığı işlemcide grafik birimi çekirdek sayısı 4’ten 6’ya çıkarılmış. Bu da A12 Bionic’e göre %25 daha hızlı GPU performansı sağlıyor. Ayrıca arttırılmış gerçeklik tarafında yeni duyurulan AMX teknolojisi ile bu işlemler ana çekirdeklere yük binmeden hızlı şekilde gerçekleşiyor.

4 GB RAM ve 64/256/512 GB depolama seçenekleri ile gelen iPhone 11, kamera tarafında ise ikili arka kamera paketi ile dikkat çekiyor. Her biri 12 megapiksel çözünürlüğündeki çift kameradan biri f/1.8 diyafram açıklığı ile ana kamera görevini görürken, diğer kamera ise 120 derecelik ultra geniş açı imkanı sunuyor. OIS, çift tonlu LED flaş, HDR, stereo ses kaydı ve 4K/60 FPS video kayıt desteği gibi özellikler ise arka kameraya eşlik ediyor. ToF 3D desteğine sahip olan ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ve Face ID için ihtiyaç duyulan TrueDepth sensörleri bünyesinde barındırıyor.

3.110 mAh kapasiteli bir bataryası bulunduğu tahmin edilen telefon, kutusundan iOS 13 işletim sistemi sürümü ile çıkacak. IP68 sertifikası, NFC, Dolby Atmos, Bluetooth 5.0, WiFi 6, Power Delivery 3.0 hızlı şarj desteği gibi özelliklerle donatılan telefonun fiyatı ise 699 dolardan başlıyor.

iPhone 11 Pro özellikleri ve fiyatı

Serinin ortanca modeli olan iPhone 11 Pro, özellikle kamera tarafında daha gelişmiş bir telefon izlenimi veriyor. 5.8 inçlik Super Retina XDR OLED ekran ile gelen telefon, 1125 x 2436 piksel çözünürlük ile kaliteli bir görüntü deneyimi sunuyor. HDR10 özelliğine sahip ekranda basınca duyarlı 3D Touch özelliğine yer verilmemiş. Böylece Taptic Engine sistemi de iPhone serisinden kaldırılmış oldu.

6 GB RAM haricinde diğer pek çok özelliği serinin giriş modeli ile benzer olan telefonun farkı arka kamerasında ortaya çıkıyor. Telefoto özelliği katan üçüncü bir arka kameraya sahip olan iPhone 11 Pro, 2x optik yakınlaştırma teknolojisinin yanı sıra çift OIS ile dikkat çekiyor. Ayrıca Pro ve Pro Max modelinde sunulan Apple Pencil desteği de bu alanda bir ilki getiriyor.

3.190 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu tahmin edilen telefon, ters şarj özelliği ile başka mobil cihazları da şarj edebiliyor. Son olarak 18W hızlı şarj desteğine sahip şarj cihazı ile kutusundan çıkan telefonun 999 dolarlık başlangıç fiyatının olduğunu belirtelim.

iPhone 11 Pro Max özellikleri ve fiyatı

iPhone 11 Pro Max ise Pro modeline göre ekran boyutuyla öne çıkıyor. Serinin ortanca telefonu ile donanımsal özellikleri taşıyan modelde 6.5 inç ve 1242 x 2688 piksel çözünürlüklü Super Retina XDR OLED ekran tercih edilmiş. Ayrıca batarya kapasitesi de 3.500 mAh olarak biraz daha artmış. Serinin en büyük telefonu olan Pro Max’in fiyatı ise 1.099 dolardan başlayacak.

iPhone 11 serisinin ön sipariş süreci ilk parti ülkelerde 13 Eylül’den itibaren başlayacak. Mağazalarda satışa sunulma tarihi ise 20 Eylül olarak açıklandı. Cihazların ülkemizdeki ön sipariş ve satış sürecinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi.