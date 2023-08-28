Oppo, adını Oppo A38 olarak duyurduğu yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firma, zaten TDRA, SIRIM, NBTC ve GCF sertifikalarını aldığı için bu cihazı yakın gelecekte küresel pazarda sunmayı amaçlıyor. Şu an Appuals’ın yeni raporu, cihazın görünümünü, özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

OPPO A38, 6,56 inç boyutunda 1612×720 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olacak. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 16,7 milyon renk desteği ile HD+ görüntü sunuyor. Bu cihazı güçlendiren ise MediaTek Helio G80 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıdır. Bu özellikler, OPPO’nun özelleştirilmiş Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan ColorOS 13 arayüzü ile destekleniyor.

Kamera tarafında A38, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP birincil arka kamera ile f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP ikincil arka kameraya sahip. Selfie çekimleri ve video görüşmeleri için ise f/2,2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera bulunuyor. Cihazın enerjisini sağlayan 5000 mAh kapasiteli pil bulunuyor ve şarj ile veri aktarımı için USB-C bağlantı noktası tercih edilmiş.

A38, plastik bir gövdeye sahip ve toza ve suya karşı IP54 derecesinde dayanıklılık sunuyor. Yana monteli parmak izi tarayıcısı ile güvenli kilidi sağlarken çift Nano-SIM kart yuvası, microSD kart yuvası ile genişletilebilir depolama ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi kullanışlı özellikler sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.3, NFC ve Wi-Fi 5 bulunurken, QZSS, AGPS, GLONASS, GPS, Beidou ve Galileo gibi çeşitli konum servislerini destekleyerek doğru konumlandırma ve navigasyon yetenekleri sunar.

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Avrupa pazarında satışa sunulacak olan OPPO A38’in 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla olan versiyonunun fiyatı 159 Euro olarak belirlendi. Bu akıllı telefonun Siyah ve Altın olmak üzere iki renk seçeneği bulunacak. Avrupa lansmanının yaklaşık bir ay içinde gerçekleşmesi beklenirken, kısa bir süre sonra Hindistan ve diğer birçok Asya ülkesinde de satışa sunulması planlanıyor. Bakalım Vivo buna nasıl karşılık verecek?