Oppo A33 (2020) birçok sertifika sitesinde ortaya çıktı!

Oppo, A33 (2020) adındaki yeni modelini yakında tanıtmaya hazırlanıyor. İsimden de anlaşılabileceği üzere bu telefon, şirketin 2015’te tanıtılan orijinal A33 modelinin yenilenmiş ve günümüz standartlarına uygun hâle getirilmiş versiyonu olacak. Model, bugün ise Endonezya’nın TKDN, Hindistan’ın BIS ve Tayland’ın NBTC sertifikalarını aldı.

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Oppo A33 (2020) hakkında bildiklerimiz!

Bu sertifika sitelerinde yapılan listelemelere göre, Oppo A33’ün 2020 versiyonu CPH2137 model numarasına sahip. Henüz bu sertifikalarla birçok bilgiyi elde edemesek de cihazın LTE bağlantıyı destekleyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla 5G’yi desteklemeyecek olan cihazın bir fiyat/performans modeli olması bekleniyor. Sonundaki 2020 takısı sebebiyle yıl bitmeden tanıtılmasını beklediğimiz telefonla ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.

2015 yılında tanıtılan orijinal Oppo A33’ü hatırlayacak olursak o telefon 5 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Snapdragon 410 ile birlikte 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı barındıran cihaz, 2400 mAh’lik bataryayla geliyordu. Arka tarafta bulunan 8 MP’lik ana kamera ve öndeki 5 MP’lik ön kamera ise zamanın standartlarını karşılar nitelikteydi. Android’in 5.1 Lollipop sürümünü barındıran model, 2015 için popüler özellikleriyle dikkat çekiyordu.

Bu bakış açısından yola çıkarsak Oppo A33 (2020) modelinin de dörtlü arka kamera dizilimi, delik tasarımında ön kamera ve hızlı şarj gibi günümüz trendlerine ayak uydurması beklenebilir. Bu sertifikalardan sonra çok yakında tanıtılmasını beklediğimiz telefonla ilgili Oppo, henüz resmi bir tarih belirtmedi.