Akıllı Telefonlar
Oppo A33 (2020) birçok sertifika sitesinde ortaya çıktı!
Oppo, A33 (2020) adındaki yeni modelini yakında tanıtmaya hazırlanıyor. İsimden de anlaşılabileceği üzere bu telefon, şirketin 2015’te tanıtılan orijinal A33 modelinin yenilenmiş ve günümüz standartlarına uygun hâle getirilmiş versiyonu olacak. Model, bugün ise Endonezya’nın TKDN, Hindistan’ın BIS ve Tayland’ın NBTC sertifikalarını aldı.
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Oppo A33 (2020) hakkında bildiklerimiz!
Bu sertifika sitelerinde yapılan listelemelere göre, Oppo A33’ün 2020 versiyonu CPH2137 model numarasına sahip. Henüz bu sertifikalarla birçok bilgiyi elde edemesek de cihazın LTE bağlantıyı destekleyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla 5G’yi desteklemeyecek olan cihazın bir fiyat/performans modeli olması bekleniyor. Sonundaki 2020 takısı sebebiyle yıl bitmeden tanıtılmasını beklediğimiz telefonla ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
2015 yılında tanıtılan orijinal Oppo A33’ü hatırlayacak olursak o telefon 5 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Snapdragon 410 ile birlikte 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı barındıran cihaz, 2400 mAh’lik bataryayla geliyordu. Arka tarafta bulunan 8 MP’lik ana kamera ve öndeki 5 MP’lik ön kamera ise zamanın standartlarını karşılar nitelikteydi. Android’in 5.1 Lollipop sürümünü barındıran model, 2015 için popüler özellikleriyle dikkat çekiyordu.
Bu bakış açısından yola çıkarsak Oppo A33 (2020) modelinin de dörtlü arka kamera dizilimi, delik tasarımında ön kamera ve hızlı şarj gibi günümüz trendlerine ayak uydurması beklenebilir. Bu sertifikalardan sonra çok yakında tanıtılmasını beklediğimiz telefonla ilgili Oppo, henüz resmi bir tarih belirtmedi.
Akıllı Telefonlar
2020 ikinci çeyrekte telefon fiyatları %10 arttı!
Counterpoint isimli teknoloji pazar araştırma şirketi, büyük pazarlardaki telefon satış fiyatları hakkında bir rapor yayınladı. Bu pazarlar: Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğru ve Afrika, Asya Pasifik ve Çin. Rapora göre, ortalama telefon satış fiyatları, 2020’nin ikinci çeyreğinde Latin Amerika hariç bütün pazarlarda artış gösterdi.
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Telefon fiyatları %10 arttı
Rapora göre, en büyük artış Çin’de yaşandı. Buna göre Çin’de ortalama fiyat %13 artarak 310 dolara ulaştı. Asya Pasifik’te %11 artış gözlenirken ortalama satış fiyatı 243 dolara ulaştı. Hali hazırda en yüksek ortalama satış fiyatına sahip Kuzey Amerika’da ise %7 artış yaşandı ve ortalama fiyat 471 dolara ulaştı. Orta Doğu ve Afrika’da ise %3 düzeyinde bir artış yaşandı ve ortalama fiyat 164 dolara ulaştı. Avrupa’da %1’lik bir artış gözlenirken ortalama fiyat 291 dolar olarak gözlemlendi. Latin Amerika ise fiyatlarda düşüş yaşanan tek büyük pazar oldu. Ortalama fiyat %5 düşüş göstererek 166 dolara düştü.
Ortalama telefon fiyatlarındaki artış, küresel akıllı telefon satışlarında dünya genelinde ciddi anlamda düşüş yaşarken yüksek fiyatlı amiral gemisi telefon satışlarında büyük bir düşüş yaşanmamasından kaynaklı. Toplam telefon satış adedinde %23 düşüş yaşanırken yüksek fiyatlı telefon satışlarında yalnızca %8 düşüs yaşanmış.
Apple, 2020’nin ikinci çeyreğindeki toplam telefon satış gelirlerinin %34’üne sahip. İkinci sırada ise %20 ile Huawei bulunuyor. Üçüncü sırada ise %17 ile Samsung bulunuyor. Ardından %7 ile Vivo ve %6 ile Oppo bulunuyor. Geri kalan şirketler ise %16’lık bir dilimi paylaşıyor. Bu sonuçlara göre Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen ilk kez hem satış adeti hem gelir anlamında Samsung’u geçmeyi başardı.
Akıllı Telefonlar
Huawei P Smart 2021 satışa sunuldu!
Kısa bir süre önce Huawei tarafından uygun fiyatlı P Smart serisinin yeni üyesi olan Huawei P Smart 2021 tanıtıldı. Şimdiyse, serinin yeni üyesi satışa sunuldu.
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Huawei P Smart 2021 teknik özellikleri
Huawei P Smart 2021, 6.67 inç boyutunda 2400×1080 piksel FHD+ çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip. Ekranın orta üst kısmına ön kamera için nokta çentik konumlandırılmış. Telefon, gücünü Huawei’nin yeni, sekiz çekirdekli işlemcisi Kirin 710A’dan alıyor. İşlemciye 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı MicroSD kart aracılığıyla arttırılabiliyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakına sahip telefon, FM radyo, Bluetooth 5.1 ve LTE desteği sunuyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip telefon, Micro USB portu üzerinden 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip.
Telefon, arka tarafta dikey dörtlü kamera kurulumuna sahip. 48 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 8 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci bir kamera, 2 MP derinlik kamerası, 2MP makro kamerası ve LED flaş eşlik ediyor. Ön tarafta ise 18 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Alışıldığı üzere Google servisleri bulunmayan telefon, EMUI 10.1 arayüzle birlikte geliyor. Siyah, yeşil ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefonun fiyatı ise 200 euro.
Akıllı Telefonlar
Google Mesajlar, tek kullanımlık şifreleri otomatik olarak silecek
Günümüzde kullanmakta olduğumuz hemen her hizmete erişim esnasında cep telefonlarımıza gelen tek kullanımlık şifreleri kullanıyoruz. Sonuç olarak, her gün çok sayıda tek kullanımlık şifreler alıyoruz ve gelen kutumuz tam anlamıyla karmaşık bir hale geliyor. Google bu sorunun çözümü için bir çalışma yürütmekte.
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Tek kullanımlık şifreler 24 saat sonra otomatik olarak silinecek
Gelen kutusunda biriken bu mesajlar, tek kullanımlık şifreler haricindeki önemli mesajlara erişmeyi zorlaştırıyor. Bu sorunun farkında olan şirket, Google Mesajlar uygulamasının 6.7 versiyonunda, tek kullanımlık şifre içeren mesajlar size ulaştıktan 24 saat sonra söz konusu mesajların otomatik olarak silinmesi üzerinde çalışıyor.
Uygulamanın geliştiriciler için sunulan 6.7.067 versiyonu APK teardown (Android uygulamalarının kaynak kodlarına erişim) yöntemiyle dizilerine ayrıldı. Bu diziler incelendiğinde, OTP’leri (tek kullanımlık şifreleri) 24 saat içerisinde silecek bir algoritma üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor.
Tek kullanımlık şifreler, çok kısa bir süre için geçerliler. Dolayısıyla, bu mesajların gelen kutumuzu gereksiz yere işgal ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Söz konusu mesajların her gün düzenli olarak silinecek olması, kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu konuda çözüm geliştiren diğer oluşumlar, tek kullanımlık şifreler için ikinci bir gelen kutusu oluşturma gibi yollar tercih ettiler. Google’ın çözümünün daha kullanışlı olduğu söylemek mümkün.
Şirketin söz konusu özelliği varsayılan olarak değil, bir seçenek olarak kullanıcılarına sunması bekleniyor.