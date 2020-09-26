2020 ikinci çeyrekte telefon fiyatları %10 arttı!

Günümüzde kullanmakta olduğumuz hemen her hizmete erişim esnasında cep telefonlarımıza gelen tek kullanımlık şifreleri kullanıyoruz. Sonuç olarak, her gün çok sayıda tek kullanımlık şifreler alıyoruz ve gelen kutumuz tam anlamıyla karmaşık bir hale geliyor. Google bu sorunun çözümü için bir çalışma yürütmekte.

İlginizi çekebilir: Google, Gmail logosunda büyük değişikliğe gidiyor

reklam

Tek kullanımlık şifreler 24 saat sonra otomatik olarak silinecek

Gelen kutusunda biriken bu mesajlar, tek kullanımlık şifreler haricindeki önemli mesajlara erişmeyi zorlaştırıyor. Bu sorunun farkında olan şirket, Google Mesajlar uygulamasının 6.7 versiyonunda, tek kullanımlık şifre içeren mesajlar size ulaştıktan 24 saat sonra söz konusu mesajların otomatik olarak silinmesi üzerinde çalışıyor.

Uygulamanın geliştiriciler için sunulan 6.7.067 versiyonu APK teardown (Android uygulamalarının kaynak kodlarına erişim) yöntemiyle dizilerine ayrıldı. Bu diziler incelendiğinde, OTP’leri (tek kullanımlık şifreleri) 24 saat içerisinde silecek bir algoritma üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor.



Tek kullanımlık şifreler, çok kısa bir süre için geçerliler. Dolayısıyla, bu mesajların gelen kutumuzu gereksiz yere işgal ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Söz konusu mesajların her gün düzenli olarak silinecek olması, kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu konuda çözüm geliştiren diğer oluşumlar, tek kullanımlık şifreler için ikinci bir gelen kutusu oluşturma gibi yollar tercih ettiler. Google’ın çözümünün daha kullanışlı olduğu söylemek mümkün.

Şirketin söz konusu özelliği varsayılan olarak değil, bir seçenek olarak kullanıcılarına sunması bekleniyor.