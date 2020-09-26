Akıllı Telefonlar
2020 ikinci çeyrekte telefon fiyatları %10 arttı!
Counterpoint isimli teknoloji pazar araştırma şirketi, büyük pazarlardaki telefon satış fiyatları hakkında bir rapor yayınladı. Bu pazarlar: Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğru ve Afrika, Asya Pasifik ve Çin. Rapora göre, ortalama telefon satış fiyatları, 2020’nin ikinci çeyreğinde Latin Amerika hariç bütün pazarlarda artış gösterdi.
İlginizi çekebilir: 5G kullananların sayısı iki katına çıktı
Telefon fiyatları %10 arttı
Rapora göre, en büyük artış Çin’de yaşandı. Buna göre Çin’de ortalama fiyat %13 artarak 310 dolara ulaştı. Asya Pasifik’te %11 artış gözlenirken ortalama satış fiyatı 243 dolara ulaştı. Hali hazırda en yüksek ortalama satış fiyatına sahip Kuzey Amerika’da ise %7 artış yaşandı ve ortalama fiyat 471 dolara ulaştı. Orta Doğu ve Afrika’da ise %3 düzeyinde bir artış yaşandı ve ortalama fiyat 164 dolara ulaştı. Avrupa’da %1’lik bir artış gözlenirken ortalama fiyat 291 dolar olarak gözlemlendi. Latin Amerika ise fiyatlarda düşüş yaşanan tek büyük pazar oldu. Ortalama fiyat %5 düşüş göstererek 166 dolara düştü.
Ortalama telefon fiyatlarındaki artış, küresel akıllı telefon satışlarında dünya genelinde ciddi anlamda düşüş yaşarken yüksek fiyatlı amiral gemisi telefon satışlarında büyük bir düşüş yaşanmamasından kaynaklı. Toplam telefon satış adedinde %23 düşüş yaşanırken yüksek fiyatlı telefon satışlarında yalnızca %8 düşüs yaşanmış.
Apple, 2020’nin ikinci çeyreğindeki toplam telefon satış gelirlerinin %34’üne sahip. İkinci sırada ise %20 ile Huawei bulunuyor. Üçüncü sırada ise %17 ile Samsung bulunuyor. Ardından %7 ile Vivo ve %6 ile Oppo bulunuyor. Geri kalan şirketler ise %16’lık bir dilimi paylaşıyor. Bu sonuçlara göre Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen ilk kez hem satış adeti hem gelir anlamında Samsung’u geçmeyi başardı.
Akıllı Telefonlar
Huawei P Smart 2021 satışa sunuldu!
Kısa bir süre önce Huawei tarafından uygun fiyatlı P Smart serisinin yeni üyesi olan Huawei P Smart 2021 tanıtıldı. Şimdiyse, serinin yeni üyesi satışa sunuldu.
İlginizi çekebilir: Galaxy A72 beşli kamera dizilimiyle gelebilir!
Huawei P Smart 2021 teknik özellikleri
Huawei P Smart 2021, 6.67 inç boyutunda 2400×1080 piksel FHD+ çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip. Ekranın orta üst kısmına ön kamera için nokta çentik konumlandırılmış. Telefon, gücünü Huawei’nin yeni, sekiz çekirdekli işlemcisi Kirin 710A’dan alıyor. İşlemciye 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı MicroSD kart aracılığıyla arttırılabiliyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakına sahip telefon, FM radyo, Bluetooth 5.1 ve LTE desteği sunuyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip telefon, Micro USB portu üzerinden 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip.
Telefon, arka tarafta dikey dörtlü kamera kurulumuna sahip. 48 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 8 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci bir kamera, 2 MP derinlik kamerası, 2MP makro kamerası ve LED flaş eşlik ediyor. Ön tarafta ise 18 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Alışıldığı üzere Google servisleri bulunmayan telefon, EMUI 10.1 arayüzle birlikte geliyor. Siyah, yeşil ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefonun fiyatı ise 200 euro.
Akıllı Telefonlar
Google Mesajlar, tek kullanımlık şifreleri otomatik olarak silecek
Günümüzde kullanmakta olduğumuz hemen her hizmete erişim esnasında cep telefonlarımıza gelen tek kullanımlık şifreleri kullanıyoruz. Sonuç olarak, her gün çok sayıda tek kullanımlık şifreler alıyoruz ve gelen kutumuz tam anlamıyla karmaşık bir hale geliyor. Google bu sorunun çözümü için bir çalışma yürütmekte.
İlginizi çekebilir: Google, Gmail logosunda büyük değişikliğe gidiyor
Tek kullanımlık şifreler 24 saat sonra otomatik olarak silinecek
Gelen kutusunda biriken bu mesajlar, tek kullanımlık şifreler haricindeki önemli mesajlara erişmeyi zorlaştırıyor. Bu sorunun farkında olan şirket, Google Mesajlar uygulamasının 6.7 versiyonunda, tek kullanımlık şifre içeren mesajlar size ulaştıktan 24 saat sonra söz konusu mesajların otomatik olarak silinmesi üzerinde çalışıyor.
Uygulamanın geliştiriciler için sunulan 6.7.067 versiyonu APK teardown (Android uygulamalarının kaynak kodlarına erişim) yöntemiyle dizilerine ayrıldı. Bu diziler incelendiğinde, OTP’leri (tek kullanımlık şifreleri) 24 saat içerisinde silecek bir algoritma üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor.
Tek kullanımlık şifreler, çok kısa bir süre için geçerliler. Dolayısıyla, bu mesajların gelen kutumuzu gereksiz yere işgal ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Söz konusu mesajların her gün düzenli olarak silinecek olması, kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu konuda çözüm geliştiren diğer oluşumlar, tek kullanımlık şifreler için ikinci bir gelen kutusu oluşturma gibi yollar tercih ettiler. Google’ın çözümünün daha kullanışlı olduğu söylemek mümkün.
Şirketin söz konusu özelliği varsayılan olarak değil, bir seçenek olarak kullanıcılarına sunması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A72 beşli kamera dizilimiyle gelebilir!
Samsung, Galaxy A serisi telefonlarında yeni kamera teknolojilerini ve değişiklikleri denemeyi seviyor. SamMobile tarafından yayınlanan rapora göre şirket, beşli kamera dizilimini ilk olarak Galaxy A72 üzerinde deneyecek.
İlginizi çekebilir: realme’nin de artık ekosistemi var: realme Watch ve Buds Air Neo elimizde!
Bu yenilik, akıllı telefon dünyası için bir ilk olmayacak. Zira o sıfat geçen yıl tanıtılan Nokia 9 Pure View modeline ait. Ancak ilk defa bir Samsung telefonda beşli dizilimi görmüş olacağız.
Galaxy A72 hangi kameraları içerecek?
Galaxy A72 ile gelmesini beklediğimiz bu kameralar aslında artık ‘klasikleşti‘ diyebiliriz. Beşli dizilim, 64 MP’lik ana kamera, 12 MP’lik ultra geniş açı lensi, 8 MP’lik telefoto lens, 5 MP makro lens ve 2 MP’lik derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Telefon, telefoto lens sayesinde 3x optik yakınlaştırma yapabilecekken dijital yakınlaştırmayla ilgili henüz bir bilgimiz yok.
Bu telefoto lens, aslında yeni tanıtılan Galaxy S20 FE’nin telefoto lensinin aynısı. Diğer dört kameranın da serinin önceki modeli A71 ile aynı olduğunu hesaba katarsak bu iki cihazın kameralarının bir araya getirildiği söylenebilir. S20 FE’den transfer edilen telefoto lens ile birlikte ilk kez A serisi bir cihazda optik görüntü sabitleyici (OIS) görebiliriz. Ön kamerada ise Samsung’un 32 MP’lik bir sensör kullanılması bekleniyor.
A serisinin yeni jenerasyonunun bir diğer üyesi olması beklenen Galaxy A52’nin ise atası A51 gibi dörtlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Türkiye’de de fiyat/performans oranlarıyla dikkat çeken modeller olan A serisi için Samsung da oldukça umutlu. Galaxy A72 ve A52 için beklenen toplam 30 milyon satış miktarı şirketin toplam hacminin %10’unu oluşturmakta.