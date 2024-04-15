OPPO, A serisindeki sonraki telefonu olan OPPO A3 Pro modelini duyurdu. Yeni model, kullanıcıların beklentilerini aşan bir dizi özellik sunuyor ve önceki modele göre önemli iyileştirmeler içeriyor. 270 dolarlık bu telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Öncelikle, OPPO A3 Pro, büyüklüğü ve görsel deneyimiyle dikkat çekiyor. 6,7 inç FHD+ 120Hz kavisli OLED ekranı, kullanıcılara etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ek olarak, telefonun işlemci gücü de dikkate değer. Dimensity 7050 SoC tarafından desteklenen telefon, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı sunarak kullanıcıların çoklu görev yapmasına ve büyük dosyaları depolamasına olanak tanıyor.

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OPPO A3 Pro’nun çekiciliği sadece teknik özelliklerle sınırlı değil. Dayanıklılık açısından da önemli adımlar atılmış durumda. Telefon, IP69, IP68 ve IP66 sertifikalarına sahip olmasıyla toza, suya ve sıcak suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Bu, kullanıcıların cihazlarını zorlu koşullarda kullanabilecekleri anlamına geliyor.

OPPO’nun vurguladığı bir başka önemli özellik, düşme dayanıklılığı. Telefonun 360° düşme önleyici gövdesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması, kullanıcıların cihazlarını güvenle kullanmalarını sağlıyor. Ayrıca, arka kapakta OPPO Kristal Kalkan Camı’nın kullanılmasıyla düşme önleme özelliğinin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.

Kamera açısından da, OPPO A3 Pro iddialı. 64MP arka kamera ve 2MP derinlik sensörü, kullanıcıların yaratıcı fotoğraf ve video çekimleri yapmalarını sağlıyor. Bununla birlikte, güçlü bir batarya performansı da sunuluyor. 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj desteğiyle sadece 20 dakikada %56’ya ve 42 dakikada %100’e kadar şarj olabilme özelliği sunuyor.

OPPO A3 Pro özellikleri