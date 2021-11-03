OPPO A16 Kutu Açılışı | Yerli Üretimde Yeni Rakip!

OPPO, yerli üretim telefonlarına yenisini ekledi ve A16 modelini tüketicilerle buluşturdu. Sunduğu şık tasarım ve büyük bataryasıyla dikkat çekerken fiyatıyla da akıllarda soru işareti bırakacağa benziyor. Sizce OPPO A16 modeli nasıl bir telefon olmuş kendi yorumlarınız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler…

OPPO A16 Teknik Özellikleri:

Tasarım : 163.8 mm x 75.6 mm x 8.4 mm 190gram

Ekran: 6.52 inç IPS LCD HD+

İşlemci: MediaTek Helio G35

Bellek: 4 GB

Dahili Depolama: 64 GB + 256 GB’a kadar microSD kart desteği

Kamera: 13 MP + 2 MP + 2MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 10W Şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

Renk: Kristal Siyahı, İnci Mavisi

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 3.199 TL