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OPPO A16 Kutu Açılışı | Yerli Üretimde Yeni Rakip!
OPPO, yerli üretim telefonlarına yenisini ekledi ve A16 modelini tüketicilerle buluşturdu. Sunduğu şık tasarım ve büyük bataryasıyla dikkat çekerken fiyatıyla da akıllarda soru işareti bırakacağa benziyor. Sizce OPPO A16 modeli nasıl bir telefon olmuş kendi yorumlarınız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler…
OPPO A16 Teknik Özellikleri:
Tasarım : 163.8 mm x 75.6 mm x 8.4 mm 190gram
Ekran: 6.52 inç IPS LCD HD+
İşlemci: MediaTek Helio G35
Bellek: 4 GB
Dahili Depolama: 64 GB + 256 GB’a kadar microSD kart desteği
Kamera: 13 MP + 2 MP + 2MP
Ön Kamera: 8 MP
Pil: 5000 mAh, 10W Şarj
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Renk: Kristal Siyahı, İnci Mavisi
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 3.199 TL
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