OPPO A16 İnceleme | A Serisinin Yeni Üyesi Neler Sunuyor?

OPPO yerli üretimine tüm hızıyla devam ediyor. A serisinin yeni üyesi olan A16 diğer A modellerinde farklı neler sunuyor onlara yakından bakıyoruz.

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Tasarım kısmında OPPO A16, şık bir görünütüye sahip. Özellikler arka kapak tasarımıyla dikkat çekiyor. 163,8mm X 75,6mm X 8,4mm boyutlarına sahipken yaklaşık olarak 190gram ağırlığında. İnci Mavisi ve Kristal Siyahı olmak üzere iki farklı renkle beraber geliyor.

6,52 büyüklüğünde bir ekran sunan model IPS LCD bir panele, 720 x 1600 HD+ çözünürlüğe sahip. Ayrıca bu ekran 269 PPI piksel yoğunluğu sunabiliyor. 480 nit parlaklıkla beraber ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. %88,7 ekran gövde oranı sunarken ekranda da damla çentikli bir yapı kullanılmış.

OPPO A16’ya güç veren işlemcisi ise MediaTek Helio G35. Günlük kullanımda rahat bir kullanım vaat eden işlemciye PowerVR GE8320 Grafik birimi eşlik ediyor. Ek olarak 4GB RAM ve 64GB depolama birimi eşlik ediyor. RAM’lerin cinsi LPDDR4x RAM olduğundan dolayı hızlı çalışabilmesinin yanında uzun ömürlü de oluyor. Hafif grafikli oyunlarda rahat bir şekilde oyun oynatabiliyorken ağır grafikli oyunlarda da düşük grafik ayarlarında oyun oynatabiliyor. Güncel yazılımları içerisinde bulunduran model Android 11 ve ColorOS 11.1 arayüzünü çalıştırıyor.

Arka tarafta bulunan üçlü kamera kurulumuna sahip OPPO A16 ana kamarası 13MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değeri sunuyor İkinci kamerası ise 2MP çözünürlük sunan f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik kamerası. Üçüncü ve son kamerası ise 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir makro kamerası. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 8MP çözünürlük sunan f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası bulunuyor.

5000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunduran OPPO A16 10W’lık şarj aletiyle şarj edebiliyorsunuz. Gün boyu batarya konusunda sizlere rahat bir kullanım sunan model iki günlük bir bir ömrü sunuyor.

Ses konusunda ise giriş segmentindeki diğer modeller gibi mono hoparlör bulunduran model 3,5mm kulaklık girişi ile de kendi kulaklılarınızı kullanmanıza izin veriyor.

Ağ Bağlantıları kısmında da WiFi 5 Bluetooth 5.0 bağlantıları ile birlikte güncel bağlantıları destekleyen OPPO A16 bu konuda da sizi eksik bırakmıyor.

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