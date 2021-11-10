2. El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Nokta!

Bildiğinizi gibi ülkemizdeki döviz kurlarının üst seviyeler çıkması sebebiyle akıllı telefon alımı daha da zorlaştı. Giriş ve orta seviye telefonların bile el yakmaya başladığı bu dönemde insanlar aynı paraya ikinci el ve daha üst seviye bir model almaya yöneliyor. Biz de ikinci el telefon alırken dikkat etmeniz gerek noktaları 5 maddede listeledik.

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İlk olarak alacağınız telefonun kutu, kutu içeriği (şarj aleti, kablo, kulaklık, kılıf ve dokümanlar) evrak ve faturalarının tam ve eksiksiz olmasına dikkat edin. Bu hem alacağınız telefonun değerini korumasına hem de ileriki zamanda telefondan eğer sıkılırsanız ve değiştirmek isterseniz sizden alacak kişinin de bunları sizden istemesinde eksiksiz bir sunum olacaktır. Faturasının bulunması da telefonun orijinal ve Türkiye Garantili olduğunun bir kanıtı haline gelir. Ek olarak da ne kadar garanti süresinin kaldığını da gösterir.

İkinci nokta ise telefonun IMEI Seri Numarası. IMEI numara her telefonun kendine özeldir ve tektir. Bu yüzden bu IMEI numarası ve faturadaki numaraların eşleşmesi mutlaka önemlidir. Ayrıca telefonun herhangi bir şekilde daha önce terör olaylarına karışmamış olması da burada önem kazanıyor. Eğer telefon çalıntıysa ve size satan kişi IMEI numarası hakkında bilgi vermiyorsa buraya dikkat etmeniz gerekir.

Diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise telefonun genel temizliği. Bu kişisel bir görüş olmakla birlikte telefon ne kadar temiz ise o kadar daha iyi. Herhangi bir çizik veya vuruk bulundurması halinde fiyatta hem düşüş yaşanır hem de sizin gözünüze de o telefon hoş gelmeyebilir. Ekran ve arka kapağın/camda herhangi bir çizik olduğunu kontor etmek isterseniz de güneş ışığını direk telefona yönlendirerek ya da herhangi bir telefonun flaş ışığı yardımıyla bakabilirsiniz.

Ekran konusu önemli ve bir diğer nokta da ekranın sağlıklı çalışması. IPS LCD ekranlarda olan ghost screen (hayalet ekran) ve ekran kenarlarında kızarma olması ekranda bir hata olduğunu gösterir. Ekranda olan herhangi bir objenin sabit bir şekilde yerinde kalması anlamına gelir. AMOLED ekranlarda ise screen burning denilen olayla birlikte ekranda yine bir obje kalır ancak IPS LCD ekranlardaki gibi sonrasında gitmez kalıcı olarak orada durur. Bu da büyük bir sorun teşkil eder. Ayrıca ölü piksel olması da en büyük sorunlardan birisidir. Bunu da bir kaç ekran testi uygulamalarından da kolayca öğrenebilirsiniz. Örnek uygulama: screen test – Android Apps on Google Play

Son olarak da donanım testleri yapılmalı. Ses, kamera, şebeke ve wifi bağlantısı ve batarya. Bunların testlerini de uygulamalar sayesinde yapabilirsiniz ancak her zaman doğru bilgileri veremeyebilir. En iyisi siz kendiniz telefonu kullanarak test etmeye çalışın.

Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.