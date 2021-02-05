Akıllı Telefonlar
OPPO A15s farklı depolama seçenekleri ile duyuruldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, giriş seviye yeni telefonu A15s modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji geçtiğimiz yılın Aralık ayında A15s modelini Hindistan’da piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi de söz konusu cihazın bazı özelliklerinde değişikliğe giderek yeniden satışa sundu.
OPPO A15s modeli, 6.52 inç büyüklüğünde damla çentikli HD + çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu damla çentikte 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan OPPO A15s, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunuyor. Bu üçlü kurulumda; 13MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik algılayıcısı yer alıyor.
Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan cihaz; 4 RAM, 64GB ya da 128GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 4.230 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
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OPPO A15s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2MP
- Batarya: 4.230 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.2
- Bağlantı: microUSB
- Fiyat: 170 dolar
Siyah ve Beyaz renkleri olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle gelen OPPO A15s modeli 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın Avrupa’da satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 nihayet satışa çıktı
Samsung Galaxy M12 modeli ile ilgili birçok sızıntı haberi çıkmıştı. Samsung nihayet akıllı telefonu Vietnam’daki resmi sitesinde listeledi. Ancak cihazın satış fiyatı henüz belli değil. Telefonun bunun dışındaki tüm özellikleri ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M12 modelinin teknik özellikleri:
Galaxy M12; siyah, mavi ve yeşil renk alternatifleri sunan polikarbonat bir gövdeye sahip. Bunun yanında, cihazın boyutları 164.0 x 75.9 x 9.7mm ve ağırlığı ise 221 gram. Telefon gücünü Exynos 850 yongasından alacak. Ek olarak 3 GB/4 GB/6 GB RAM ve karşılık gelen 32 GB/64 GB/128 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Telefonun depolama kapasitesini MicroSD kart aracılığıyla 1 TB’a kadar arttırmak mümkün.
Galaxy M12, 720 x 1600 piksel (HD+), 6,5 inç PLS TFT LCD bir ekrana sahip. M12, kamera tarafında kullanıcılara ön yüzünde damla çentikli yapıda bir 8 MP selfie kamerası sunuyor. Ek olarak, arka tarafta 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2MP derinlik sensörlü kameralar mevcut. Telefon enerjisini 15 W ile sarj destekleyen 6.000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Bunula birlikte Android 11 tabanlı One UI 3.0 Core işletim sistemi ile çalışıyor.
Bağlantı noktasında ise cihaz çift SIM, 4G, tek bantlı WiFi, Bluetooth 5.0 ve GNSS‘yi (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO) destekliyor. Ayrıca telefonda 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C, parmak izi sensörü, ivmeölçer, kavrama sensörü, ortam ışığı sensörü mevcut.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Türkiye’de üretim yapmaya başlıyor; fabrika için personel arayışı başladı
BBK Electronics şirketinin çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon devi Vivo, Türkiye sınırları içerisinde üretim yapmaya başlıyor. Vivo Mobile Tedarik Zinciri Müdürü Mustafa Fatih Bingöl tarafından yapılan açıklamaya göre, Gebze’de kurulacak fabrika için alanında uzman 11 personel arayışı başladı.
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Türkiye, son birkaç yıldır özellikle Çinli yatırımcıların odağına girdi. Hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücüyle Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline gelen Türkiye’de Çin menşeili akıllı telefon devleri üretim yapmaya hazırlanıyorlar. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Xiaomi ve OPPO, Türkiye’de cep telefonu fabrikası kuracaklarını açıklamışlardı.
Bu bağlamda Xiaomi 30 milyon dolar; OPPO ise 50 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye’de üretime başlayacaklarını söylemişlerdi. Şimdiyse bir başka Çinli akıllı telefon üreticisinin Türkiye’de üretim yapacağı ortaya çıktı. Türkiye’ye 6 ay önce resmi girişini yapan Vivo, Türkiye sınırları içerisinde fabrika kuracağını duyurdu. Gebze lokasyonunda kurulacağı söylenen fabrika, Vivo’nun seçili cep telefonlarına ev sahipliği yapacak.
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Vivo, Türkiye fabrikası için deneyimli personeller arıyor
Vivo, Gebze’de kuracağı telefon fabrikası için şimdiden eleman arayışına bile girmiş durumda. Konuyla alakalı olarak Vivo Mobile Tedarik Zinciri Müdürü Mustafa Fatih Bingöl, LinkedIn hesabından yaptığı duyuruda, kurulacak fabrika için alanında uzman çalışanlar aradıklarını belirtti.
Vivo Türkiye fabrikası kapsamında çalışacak olan kişilerin, 40 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Mustafa Fatih Bingöl’ün açıklamasına göre şirket, bu kriteri taşımakta olan tam 11 kişiyi fabrikasında istihdam edecek. Bununla birlikte bu fabrikasında Vivo; üretim şefi, üretim planlamacısı, gümrük operasyonları sorumlusu gibi birçok farklı alanlarda personele ev sahipliği yapacak.
Vivo Türkiye fabrikası için aranan pozisyonların tamamı şu şekilde:
- Cep Telefonu Üretim Bandı Üretim Şefi (4 kişi)
- Cep Telefonu Üretim Bandı Üretim Planlamacısı (1 kişi)
- Logistik Operasyonlar Sorumlusu (1 kişi)
- Gümrük Operasyonları Sorumlusu (1 kişi)
- Depo Şefi (2 kişi)
- Malzeme Sorumlusu (2 kişi)
Eğer ki, yukarıdaki pozisyonlardan herhangi birisiyle ilgileniyorsanız, sizler de Vivo’ya başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada tüm süreç Mustafa Fatih Bingöl tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla CV’nizi kendisine LinkedIn üzerinden iletmeniz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası ve butonu olmayan yeni telefonunu duyurdu
Teknoloji devi Xiaomi bugün, “akıllara durgunluk verecek” dediği yepyeni bir ekran teknolojili konsept telefonunu tanıttı. Şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası içermeyen telefonun ekranı, yüzey alanının 88 derecelik kısmını kapsıyor.
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Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon markası konumunda bulunan Xiaomi, zaman zaman farklı inovasyonlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle Mix serisine dahil ettiği Mix Alpha adlı akıllı telefonuyla, ekran tasarımını yeniden yorumlayan Çinli şirket, bugün yeni bir konsept telefonunu daha duyurdu. Hani bugüne kadar hep, “Oldu olacak, telefonlardan şarj girişini de kaldırın!” diye geyik yapıyorduk ya, işte bu geyik Xiaomi sayesinde gerçeğe döndü.
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Xiaomi’nin bugün sosyal medya hesabından duyurduğu yeni telefon, şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası içermiyor. Sadece şarj girişi de değil; aynı zamanda telefonda ses açma/kısma ve güç tuşu da dahil olmak üzere fiziksel butonlar da yok. Aynı zamanda telefonda, ön yüzey alanının tamı tamına 88 derecelik kısmını kaplayan bir ekran var. Bu arada Xiaomi’nin açıklamasına göre tam 46 farklı patentin bir araya gelerek üretildiği bu cihaz, görünüşe bakılırsa gerçek anlamda yekpare bir gövdesi olan ilk akıllı telefon olacak.
Xiaomi’nin yeni telefonunda, fiziksel buton ve bağlantı portu yok!
Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre; telefonun kasasının yanlarını dahi kaplayan ekran, yüzey olarak bakıldığında 88 derecelik bir alana yayılmakta. Bu mühendislik başarısını elde edebilmek adına toplam 46 farklı patentten faydalandığını ifade eden şirket, telefonla ilgili kısa bir tanıtım videosu da paylaştı.
Paylaşılan videoda, telefonun tasarım sürecinden nasıl bu hale geldiğine varana kadar çeşitli bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda telefonun her köşesinden yakın görünüşünü de açıkça belli eden videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
İşte Xiaomi tarafından paylaşılan o video
Telefonun nasıl şarj olacağı halâ merak konusu
Xiaomi, yeni duyurduğu telefonun nasıl şarj edileceğiyle alakalı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bunu tahmin etmek çok da zor değil. Zira, aslında günümüzdeki amiral gemisi telefonların şarj olabilmek için fiziksel bir bağlantı portuna ihtiyaçları yok. Çünkü telefonların artık hepsinde kablosuz şarj teknolojisi yer alıyor. Bu bağlamda büyük ihtimalle Xiaomi’nin yeni telefonu da şarj ihtiyacını kablosuz şarj teknolojisi sayesinde giderecek.
Bu arada Xiaomi, geçen hafta Mi Air Charge adlı bir ürün tanıtmıştı. Birden fazla cihazı “havadan” şarj edebilen bu cihaz, bugün duyurulan yeni telefonun tamamlayıcı bir unsuru olabilir. Ancak bunun dışında telefonun teknik açıdan herhangi bir özelliği henüz açıklanmadı.
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