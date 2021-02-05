OPPO A15s farklı depolama seçenekleri ile duyuruldu

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, giriş seviye yeni telefonu A15s modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Çinli teknoloji geçtiğimiz yılın Aralık ayında A15s modelini Hindistan’da piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi de söz konusu cihazın bazı özelliklerinde değişikliğe giderek yeniden satışa sundu.

OPPO A15s modeli, 6.52 inç büyüklüğünde damla çentikli HD + çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu damla çentikte 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan OPPO A15s, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunuyor. Bu üçlü kurulumda; 13MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik algılayıcısı yer alıyor.

Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan cihaz; 4 RAM, 64GB ya da 128GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 4.230 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

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OPPO A15s modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde HD+

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2MP

Batarya: 4.230 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.2

Bağlantı: microUSB

Fiyat: 170 dolar

Siyah ve Beyaz renkleri olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle gelen OPPO A15s modeli 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın Avrupa’da satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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