Oppo A15 bütün teknik özellikleriyle sızdırıldı

Yakında çıkacak olan ve giriş seviyesine konumlanacak Oppo A15, geçtiğimiz günlerde Amazon’da listelenmiş ve telefonun bazı özellikleri açıklanmıştı. Şimdiyse akıllı telefon, bütün teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı.

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Oppo A15 teknik özellikleri

Oppo A15, 6.52 inç damla çentik tasarımlı IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan Ekran, 450 nit parlaklığıa ve 720×1520 piksel HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Ön kamerada ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera çözümü kullanılacak. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olacağı daha önce Amazon tarafından açıklanmıştı. 13 MP ana kameraya, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik edecek. Kameranın altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkacak telefon, Oppo’nun ColorOS 7.2 arayüzüyle birlikte gelecek.

Telefon gücünü MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemci, 8 adet Cortex A-53 çekirdeğine sahip ve 2.3 GHz frekansa sahip. İşlemciye 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik edecek. Depolama alanınu Micro SD kart aracılığıyla genişletmek mümkün. Başka konfigürasyonların olup olmayacağı konusunda ise kesin bir bilgi söz konusu değil. Pil tarafında ise 4320 mAh boyutunda bir batarya yer alacak. Batarya, Micro USB portu aracılığıyla 10W hızla şarj oluyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda yerini alacak. Siyah ve Mavi olmak üzere iki rek seçeneğiyle ilk olarak Hindistan’da çıkacak telefonun fiyatı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.