OPPO‘nun yeni telefonu dikkatleri üzerine çekmeye geliyor. Anavatanı Çin’de satışa sunulan Oppo A1, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan tek bir yapılandırmayla geliyor. 1.999 Yuan yani 290 dolar fiyatı ile ön plana çıkan telefonun üç renk seçeneği bulunuyor. Bunlar; Kumtaşı Siyahı, Haohai Mavisi ve Cabernet Turuncusu. Turuncu varyant, sırtında bir deri kaplamaya sahiptir.

Oppo A1, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 100 DCI-P3 renk gamı ​​sunan 6,72 inç büyüklüğünde IPS LCD panele sahip. Şirket, A1’in yüzde 91,4 ekran alanı sunduğunu iddia ediyor. Yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile donatılmıştır. En yeni Oppo telefonları gibi, A1 de ColorOS 13.1 tabanlı Android 13 OS ile önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Selfie çekmek için ön tarafında 8 megapiksel kamera bulunuyor. Telefonun arka panelinde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaş bulunuyor. 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahiptir. Oppo’ya göre, kutudan çıkan 67W şarj cihazı kullanılarak telefonun yüzde 0’dan yüzde 70’e çıkması yaklaşık 30 dakika sürüyor.

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Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti, Oppo A1’in kaputunun altında yer alıyor. Cihaz, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama ile birlikte geliyor. Ek depolama için yerleşik bir microSD kart yuvası vardır. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu telefon karşısında bakalım Vivo hani modelini satışa sunacak? Bekleyip rekabeti göreceğiz.