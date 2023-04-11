Teknik özelliklere bakacak olursak, bu modelde FHD+ ekran çözünürlüğüne ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.72 inç boyutlu bir LTPS LCD ekran bulunuyor. Cihaz gücünü Qualcomm’un giriş-orta seviyedeki güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 695 5G işlemcisinden alınıyor.

Depolama ve bellek konusunda cömert özellikler sunan cihazda 12 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor. Cihazda microSD kart desteğiyle beraber 1 TB’a kadar genişletilebilir hafıza da bulunuyor.

Kamera bölümünde, arkadaki panele yerleştirilmiş bir LED flaşla birlikte 50 megapiksel çözünürlüklü birincil kamera sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik sensörü bulunan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta, cihazın selfie ve görüntülü arama yapmak için 8 megapiksellik bir kamerası bulunuyor.

Telefon, şirketin kendi özel arayüzü olan Android 13 üzerine kurulu ColorOS 13 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve biyometrik güvenlik için kilit tuşuna entegre bir parmak izi sensörüyle geliyor. 5.000mAh bataryası bulunan telefon, 67W hızlı şarj desteği sunuyor.

Bu özelliklerin giriş-orta seviye için fazlasıyla rekabetçi olduğunu söylemek mümkün. 290 dolar fiyatıyla OPPO A1 5G bir orta seviye cihazdan beklenen her şeyi sunabiliyor. Umuyoruz ki cihaz ülkemizde de satışa sunulur.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO bu modeli ülkemizde satışa sunar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!