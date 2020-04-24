Opera tarayıcısına Instagram’a hızlı erişim geldi!

Opera, Instagram uygulamasını masaüstü tarayıcısına entegre ettiği yeni sürümünü yayınladı. Bu sayede kullanıcılar Instagram’ın birçok özelliğine tarayıcıdan üzerinden erişebilecekler.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek için elimizde bulunan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek. Hal böyle olunca insanlar evlerinde kaldığı süre boyunca ya oyun oynuyor ya da sosyal medya üzerinden vakit geçiriyor. Chromium temelli internet tarayıcısı, kullanıcıların sosyal medya deneyimlerini mobil cihazlarının yerine masaüstünden ve kendi tarayıcısından yapılmayı hedefliyor.

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Dünyada en çok tercih edilen tarayıcılarından biri olan Opera, rakiplerine kıyasla daha ön plana çıkabilmek için birçok yeni özellik denedi. Son sürümlerinde WhatsApp ve Facebook Messenger‘ı zaten tarayıcıya dahil ettiğini biliyoruz. Şirket bu yeniliklere ek olarak şimdi de Instagram uygulamasını tarayıcıda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

YouTube üzerinden paylaşılan videoya göre şirket, Opera 68 sürümü ile birlikte kullanıcılar artık Instagram Hikayelerine, mesajlarına ve akışlarına doğrudan Opera’nın masaüstü tarayıcısından ulaşabilecekler. Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılara masaüstünde mobil tarayıcı deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Opera ürün müdürü Maciej Kocemba, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada: “İnsanlar hangi sosyal medya platformlarını kullanacaklarını ve bunlara hangi cihazda erişeceklerini tercih etmeyi sever. Instagram’ı, arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi erişim sağlamak ve Instastories’i izlemek veya yorum ve DM yazmak için geniş bir ekran ve klavye kullanma rahatlığına sahip olmalarını sağlamak için entegre ediyoruz. Sosyal medyanın insanların dikkatinin dağılmasının ve telefonlarını sürekli kontrol etmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu tespit ettik. İnsanlar sonunda telefonlarını bırakabilecek. Opera’da Instagram kullanmak daha zevkli olacak.”ifadelerine yer verdi.