Son günlerde büyük önem kazanan ChatGPT aracından sorumlu OpenAI, Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli girişimlerinden biri olmaya çok yakın. The Wall Street Journal’ın bildirdiği üzere, şirket Thrive Capital ve Founders Fund’a 300 milyon dolar tutarında hisse satışı için görüşmeler yürütüyor.

Bu anlaşma gerçekleşirse OpenAI’nin piyasa değeri 29 milyar dolar üzerine çıkabilir. Bu miktar, 2015 yılında Elon Musk tarafından kurulan şirketin mevcut değerinin iki katından fazlasını temsil ediyor. Twitter, Tesla ve SpaceX’in CEO’su artık girişimin yönetim kurulunun bir parçası değil.

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Gazeteye göre, yapay zekâ çözümleri geliştiricisinin değerlemesindeki olası artış, Amerikan pazarındaki en değerli girişimler arasında ilk 7’ye girmesine neden olacak. Bir önceki teklifte markaya yaklaşık 14 milyar dolar değer biçilmişti.

Metinsel açıklamalardan görüntüler üreten DALL-E yazılımını yaratmasıyla da bilinen OpenAI, değerlemesini artırabilecek hisse satışı konusunda yorum yapmadı. Yayına göre, iş, çalışanlara ait kağıtların ticarileştirilmesini içeriyor.

İçindekiler Microsoft ile Ortaklık

Microsoft ile Ortaklık

Yeni yatırımlar elde etmeye yönelik gelişmelerin ortasında, girişim kısa süre önce Microsoft ile bir anlaşma daha yaptı. Windows’un sahibinin fikri, ChatGPT’yi Bing’e dahil ederek arama motorunu kullananlar için daha konuşmaya dayalı ve bağlamsal yanıtlar gibi iyileştirmeler sunmak.

OpenAI’nin eski ortağı olan dev Redmond, arama motoruna henüz gerçekleşme tarihi belli olmayan bu eklemeyle, Google’ın yüzde 83, Bing’in ise yüzde 9 payla tamamen hâkim olduğu pazardaki varlığını arttırmak istiyor.