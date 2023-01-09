Global Espor Federasyonu’nun en büyük etkinliği olan Global Esports Games, bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi. İlki geçtiğimiz yıl Singapur’da gerçekleştirilen Global Esports Games’in ikinci etkinliği, 68 farklı ülkeden 400’ün üzerinde espor oyuncusunu İstanbul’da bir araya getirdi. Etkinliğin altın sporu olan TCL, oyun performansı ile dikkat çeken TV modelleri ile oyuncularla bir araya geldi.

Türkiye’de Bilkom güvencesiyle satışa sunulan TCL; 98 inçlik Google TV modeli C735 ile oyuncuların karşısına çıktı. GEG’de mücadele eden, dünyanın öncü espor takımları ve oyuncuları, üst seviye performansı ile dikkat çeken TCL’in gaming odaklı TV modelleriyle oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıdı.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve en çok satan 98’’ QLED Google TV’si unvanına sahip C735, olağanüstü video oyun performansları ile GEG ziyaretçilerine de kapsamlı bir eğlence deneyimi sundu. Katılımcılar; Dolby Vision IQ, Dolby Atmos ve Game Master gibi özelliklere ek olarak 144 hz yüksek yenileme hızına sahip C735’i, en sevdikleri oyunlarla deneyimledi.

2000’den fazla kişinin ziyaret ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un ev sahipliğinde, Türkiye Espor Federasyonu ve Global Espor Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte Dota 2, PUBG Mobile, eFotball 2023 ve Street Fighter v Champion Edition oyunları yer aldı.