Yaşadığımız elim deprem faciasında Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi birçok operatörün sınıfta kaldığını gördük. Bu konuda tartışmalar henüz bitmemişken Türk Telekom yeni bir adım atıyor. Operatör şirketi attığı bu adım ile internet hızlarını artırmayı hedefliyor.

Türk Telekom fiber ve altyapısı destekleyen VDSL abonelerinin yükleme (upload) değerleri kontrolü olarak 30.06.2023 tarihine kadar aşağıdaki tablodaki gibi arttırılacak. pic.twitter.com/Qp8wYvnocN — Dağhan (@DaghanUzgur) February 18, 2023

Gelen bilgiye göre upload hızları artırılacak. Hız yeni upload hızları ise şu şekilde:

10 – 20 Mbps download: 4 Mbps upload

24 – 35 Mbps download: 12 Mbps upload

51 – 102 Mbps download: 15 Mbps upload

204 Mbps download: 30 Mbps upload

512 Mbps download: 40 Mbps upload

1048 Mbps download: 51 Mbps upload

Yeni hızlar sadece VDSL ve Fiber kullanıcılarına özel. ADSL kullanıcıları için herhangi bir hız artışı bulunmuyor. Bu yeni hızlar 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu karar, Türk Telekom altyapısıyla hizmet sunan iss’ler ve Türk Telekom kendi hizmetleri için geçerli. Kendi altyapısıyla hizmet sunanların rekabet açısından kararı takip edeceklerini düşünüyorum. — Dağhan (@DaghanUzgur) February 18, 2023

Tweet’in yorumlarında bu uygulamaya Superonline’ın da katılıp katılmayacağı sorulmuş. Tweet sahibi Dağhan Bey ise yeni hızların sadece Türk Telekom altyapısında olduğunu belirtmiş. Dağhan Bey “Kendi altyapısıyla hizmet sunanların rekabet açısından kararı takip edeceklerini düşünüyorum.” sözlerini de yanıtına eklemiş.

Yorumlarda birçok kişi parasını verdiği hizmeti tam olarak alamadığından yakınmış. Bu durum sadece Türk Telekom’a özgü bir durum değil. Turkcell Superonline, Türknet, Türksat Kablo, Vodafone ve dahası. Birçok internet servis sağlayıcısı satış esnasında vaat ettiği hızı kullanıcılarına sunmuyor. Burada birçok mağdur edilen kullanıcı bulunuyor. Bütün bunlardan mütevellit yeni upload hızları çok yüksek ihtimalle göstermelik hızlar olacak. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu yine vaat edilen hızları alamayacak. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz, siz internet servis sağlayıcınızın size vaat ettiği hızı alıyor musunuz? Yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.