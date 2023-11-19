OpenAI CEO’su Sam Altman’ın beklenmedik kovulmasının ardından yönetim kurulu, Altman’ın geri dönüşü için görüşmeler yürütüyor. Alınan son bilgilere göre, Altman’ın geri dönme konusunda kararsız olduğu ve şirketin işleyişinde değişiklikler talep ettiği belirtiliyor. ChatGPT babasını arıyor.

OpenAI Eski CEO’sunu Geri İstiyor, ChatGPT Babasız Kalmasın

New York Times’ın bildirdiğine göre, Microsoft’un öncülüğünde OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen koluna yatırım yapan yatırımcılar, bu görüşmelerin bir parçası olarak baskı kampanyası yürüttü.

Altman’ın ani kovulması, teknoloji dünyasında şiddetli eleştirilere maruz kalan bir yönetim kurulu için dramatik bir dönüş olacak. Altman, Microsoft yönetimi ve OpenAI çalışanları arasında popülerdi ve kovulması, çalışanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Şirket içi yazışmalarda COO Brad Lightcap, Altman’ın görevi kötüye kullanma, veya mali, ticari, güvenlik ya da gizlilik uygulamalarıyla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle kovulmadığını doğruladı. Kovulmanın altında yasal bir yanlışlık olmaması ve geniş bir şirket içi destek, Altman’ın geri dönüşüne kapı aralıyor gibi görünüyor.

Önceki haberlere göre, Altman’ın kovulmasının temel nedeni, OpenAI Baş Bilim İnsanı Ilya Sutskever ile yaşanan bir kültür çatışmasıydı ve Sutskever’in bu hamleyi organize ettiği söyleniyor.

Altman’ın geri dönmesi halinde, şirketteki diğer pozisyonlar ve yeni bir yapay zeka şirketi kurma planları da belirsizliğini koruyor.

Altman’ın OpenAI’ye geri dönmesi halinde, bunun Sutskever’in şirketteki pozisyonu için ne anlama geleceğini ya da Brockman ve istifa eden üç kıdemli şirket araştırmacısı gibi diğerlerinin de Altman’la birlikte geri dönüp dönmeyeceğini henüz bilmiyoruz.

New York Times’a göre, Altman ve Brockman yeni bir yapay zeka şirketi kurmak için ilk planlama adımlarını attılar ve bunun gerçekleşmesi halinde yatırımcılardan destek sözü aldılar.

Analistler X’te yaptıkları paylaşımlarda “Yönetim kurulu için en iyi durum Sam ve Greg’in geri dönmesi, 4 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi ve uzun bir süre ortalıkta görünmemeleri.” diyor.

Yönetim kurulu için en kötü durum ise ayrılan CEO’ların başka bir şirket kurması, şirketin gelecekteki fonlarını alması ve kendilerine karşı bir dava açılması. Dava içinse herhangi bir plan açıklanmadı.

Ancak Altman’la yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmasa bile, bu görüşmelerin gerçekleşiyor olması, bu alışılmadık olaylar dizisinde beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

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