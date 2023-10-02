Otomobil fiyatları bir süredir almış başını gidiyordu. Çok değil 3 – 4 sene önce 100.000 TL’ye aldığımız otomobiller milyon liraların üzerine çıktı. Özellikle otomobil kıtlığı ve bayilerin bunu fırsata çevirmesi son zamanlarda otomobil alımını oldukça zorlaştırmıştı. Bu durum karşısında insanlar otomobil alamayınca sıfır otomobiller bayilerin elinde kalmaya başladı. Sonunda ise fiyatlar düşmeye başladı. Geldiğimiz noktada bugün Opel, bazı modellerinde indirime gitti. Detaylara bakalım.

Opel Astra

Listenin ilk sırasında bizleri Astra karşılıyor. Astra L ismiyle anılan 2023 Astra’da Opel fiyat indirimine gitti. Otomobil hatchback karoser tipi ile geliyor. Motor tarafında ise 1.2 benzin ve 1.5 dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunuyor. 1.2 benzin motor seçeneğinde 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor. 1.5 dizel versiyonda ise sadece 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

1.2 130 HP Benzin MT6 (6 ileri manuel) – Edition Donanım Versiyonu: 1.239.900 TL (İndirim yok)

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – Edition Donanım Versiyonu: 1.357.000 TL (Eski fiyat: 1.397.900 TL)

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – Elegance Donanım Versiyonu: 1.417.000 TL (Eski fiyat: 1.541.900 TL)

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – GS Donanım Versiyonu: 1.560.000 TL (Eski fiyat: 1.674.900 TL)

1.5 130 HP Dizel AT8 (8 ileri otomatik) – Edition Donanım Versiyonu: 1.488.900 TL (İndirim yok)

Opel Grandland

Listenin ikinci sırasında ise Grandland bulunuyor. Grandland sadece SUV karoser tipi ile geliyor. Otomobilin 1.2 130 HP benzin ve 1.5 130 HP dizel motor seçenekleri bulunuyor. Tüm motor seçeneklerinde 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Fiyatlandırmalar ise şu şekilde:

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – Elegance Donanım Versiyonu: 1.698.900 TL (İndirim yok)

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – GS Donanım Versiyonu: 1.623.000 TL (Eski fiyat: 1.746.900 TL)

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – Ultimate Donanım Versiyonu: 1.704.000 TL (Eski fiyat: 1.829.900 TL)

1.5 130 HP Dizel AT8 (8 ileri otomatik) – Elegance Donanım Versiyonu: 1.786.900 TL (İndirim yok)

1.5 130 HP Dizel AT8 (8 ileri otomatik) – GS Donanım Versiyonu: 1.709.000 TL (Eski fiyat: 1.834.900 TL)

1.5 130 HP Dizel AT8 (8 ileri otomatik) – Ultimate Donanım Versiyonu: 1.792.000 TL (Eski fiyat: 1.917.900 TL)

Opel Mokka

Listenin son sırasına Opel Mokka da abisi Grandland gibi SUV karoser tipine sahip. Motor seçeneği olarak ise sadece 1.2 130 HP benzinli motor seçeneği ile birlikte geliyor. Bu motora 8 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – Elegance Donanım Versiyonu: 1.415.900 TL (Eski fiyat: 1.365.900 TL)

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – GS Donanım Versiyonu: 1.537.900 TL (Eski fiyat: 1.425.000 TL)

1.2 130 HP Benzin AT8 (8 ileri otomatik) – Ultimate Donanım Versiyonu: 1.630.900 TL (Eski fiyat: 1.465.000 TL)