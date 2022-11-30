Opel elektrikli Astra hatchback’i resmi olarak tanıttı. Otomobil önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek ve 416 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Ayrıca tamamen elektrikli bir Astra station wagon da olacak.

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Hatchback modeli Astra Electric, station wagon modeli ise Astra Sports Tourer Electric olarak adlandırılacak. Her iki model de 54kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak ve bunun 51kWh’lik kısmı kullanılabilecek. Stellantis‘e göre bu, wltp standardı altında 416 kilometrelik bir menzil sağlıyor; muhtemelen bu menzil her iki model ve en azından hatchback için geçerli olacak. Ortalama enerji tüketimi 100 km’de 12,7kWh veya wltp standardı altında 100 km’de 14,9kWh olacaktır.

Elektrik motoru 115kW veya 156hp güç, 270Nm’ye kadar tork ve 170km/s maksimum hıza sahiptir. Elektrikli motor sadece ön tekerlekleri tahrik ediyor, bu da Stellantis’in ahırından gelen ve aynı zamanda 54kWh bataryaya sahip olan benzer elektrikli Peugeot e-308’e benziyor. E-308 gibi Astra da EMP2 platformunun daha da geliştirilmiş bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Bu platform, elektrikli otomobiller için tasarlanan yeni, modüler eVMP platformunun aksine, henüz tamamen elektrikli otomobiller için geliştirilmemiştir.

Astra Electric hızlı şarj yeteneğine sahiptir, ancak bu 100kW’a kadar bir güç çıkışının ötesine geçmez. Opel’e göre bu sayede akü 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Halka açık bir şarj istasyonunda alternatif akımla şarj 11kW’a kadar yapılabilir.

Üreticiye göre, batarya paketi aracın altına monte edildiği için koltuk ve bagaj alanı kaybı yaşanmıyor. Bu en azından plug-in hibrit olarak mevcut Astra Station ile karşılaştırıldığında doğrudur; bu versiyon 516 litrelik bir bagaj kapasitesine ve önemli ölçüde daha küçük bir batarya paketine sahiptir. Yeni Sports Tourer Electric de 516 litrelik bir kapasiteye sahip. Yine de normal içten yanmalı motorlu Astra Sports Tourer’ın 608 litresinden daha azdır.

Elektrikli Astra için henüz bir fiyat açıklanmadı. Modeller gelecek yıl ilkbahardan itibaren sipariş edilebilecek.