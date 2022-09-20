Litvanyalı online banka Revolut‘un hacklenmesi sonucunda 50 bin müşterinin verileri çalındı. Etkilenen müşterilerin yaklaşık 21 bin’i Avrupa’da yerleşiktir. Saldırıdan kaç Benelüks müşterisinin etkilendiği henüz açıklanmadı.

Saldırı 11 Eylül’de gerçekleşmiş, kısa sürmüş ve banka tarafından hızla durdurulmuştur. Litvanya veri koruma otoritesi VDAI Cuma günü yaptığı açıklamada, saldırganın 50.150 müşterinin verilerine erişmeyi başardığını yazdı. Bu müşterilerin 20.687’si Avrupa’da yerleşiktir. Saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceği henüz açıklanmadı. Saldırıya ilişkin soruşturma halen devam etmektedir.

Saldırgan, diğer şeylerin yanı sıra isimleri, adresleri, e-posta adreslerini, telefon numaralarını, bazı ödeme kartı verilerini ve hesap ayrıntılarını ele geçirdi. Revolut sözcüsü BleepingComputer’a yaptığı açıklamada, saldırı sırasında herhangi bir para çalınmadığını söyledi. Banka ayrıca PIN kodlarına ya da şifrelere erişilmediğini söylüyor. Etkilenen müşteriler o zamandan beri banka tarafından bir Revolut müşterisi tarafından Reddit üzerinden paylaşılan bir e-posta yoluyla bilgilendirildi. Banka, müşterilerine örneğin parola isteyen şüpheli mesajlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Revolut 2015 yılında kurulmuştur. Dünya çapında 20 milyon müşterisi bulunuyor.