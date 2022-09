Litvanyalı online banka Revolut‘un hacklenmesi sonucunda 50 bin müşterinin verileri çalındı. Etkilenen müşterilerin yaklaşık 21 bin’i Avrupa’da yerleşiktir. Saldırıdan kaç Benelüks müşterisinin etkilendiği henüz açıklanmadı.

Saldırı 11 Eylül’de gerçekleşmiş, kısa sürmüş ve banka tarafından hızla durdurulmuştur. Litvanya veri koruma otoritesi VDAI Cuma günü yaptığı açıklamada, saldırganın 50.150 müşterinin verilerine erişmeyi başardığını yazdı. Bu müşterilerin 20.687’si Avrupa’da yerleşiktir. Saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceği henüz açıklanmadı. Saldırıya ilişkin soruşturma halen devam etmektedir.

@RevolutApp I presume this is a text scam ? Just got it sent to me pic.twitter.com/mr0JrrYFDM

— ✨ [email protected] 📡🛰✨ (@satellitetruck) September 18, 2022