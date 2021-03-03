Online alışveriş yapan tüketicilerin, yalnızca %29’u kendini güvende hissediyor

Siber güvenlik kuruluşu ESET, dünya genelinde gerçekleştirdiği FinTech araştırmasının “Online Alışveriş ve Bankacılık” bölümü ile ilgili sonuçları açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre online alışveriş yapan tüketicilerden yalnızca %29’u e-ticaret süresince kendini güvende hissediyor. Tüketicilerin %61’i de COVID-19 pandemisi öncesine kıyasla çok daha fazla internet alışverişi yapıyor.

İlginizi çekebilir: ESET Internet Security 2021 ile Korunun (VİDEO)

reklam

Online alışveriş en çok gençler tarafından tercih ediliyor

Dünya genelinde tüketicilerin %61‘i pandemi öncesine kıyasla daha fazla online alışverişe yöneldiğini belirtirken; bu oran 25-34 yaş arasındaki grupta %70’e kadar çıkıyor. Ayrıca araştırma, online alışverişin pandemi sona erdikten sonra bile popülerliğini korumaya devam edeceğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %40’ının pandemi sonrasında online alışverişe öncelik vermeye devam etmesi bekleniyor.

Online alışverişteki en büyük problem ise güvenlik sorunu. Tüketiciler elektronik ortamda alışveriş yaparken güvenlik konusunda tereddüt yaşıyor. Online alışveriş yapan insanların yalnızca %29’u alışveriş sırasında kendilerini “oldukça güvenli” hissediyor, %16’sı ise “fazla güvenli hissetmediğini” veya “hiç güvenli hissetmediğini” belirtiyor. Konu siber güvenliğe gelince de; dünya genelinde tüketicilerin %69’u düzenli olarak kullandıkları online mağazalardan birini taklit eden, kimlik avına yönelik bir e-postayı fark edebileceklerini düşünüyorlar. Bu durum, kimlik avına yönelik e-postalarla ilgili bilgilerin medyada sık sık yer almasının neticesinde konuyla ilgili genel farkındalığın günümüzde arttığını gösteriyor.

Peki insanlar online bankacılığa ne kadar güveniyor?

İnternet bankacılığında daha büyük bir güven söz konusu. Dünya genelindeki katılımcıların %83‘ü banka hesaplarını online yönettiklerini belirtirken, bu insanların da %24’ü bunu mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyor. Katılımcılardan yüzde 39‘u online bankacılık konusunda kendisini “oldukça güvenli” hissediyor. Bu durum dünya genelinde bankaların güvenlik ve müşteri güveni konusunda perakendecilerin önünde olduğunu gösteriyor.

ESET’in Ticaretten Sorumlu Başkanı Ignacio Sbampato sonuçlarla ilgili şu yorumda bulundu: “COVID-19 pandemisi mağazaları bizzat ziyaret etmemizi önemli ölçüde sınırlandırdı, bu nedenle araştırmamızın online alışverişin popülerliğindeki artışa dikkat çekmesi bizleri şaşırtmadı. Araştırmanın sonuçlarına göre pandemi sonrasında da bu artışın devam edecek olması ilgi çekici bir durum. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, çevrimiçi alışveriş yaparken tüketicilerin üçte birinden daha azının oldukça güvenli hissediyor olması endişe verici. İnternet alışverişiyle ilgili mevcut güvenlik önlemleri konusunda müşteri farkındalığını artırmadığımız takdirde insanlar ödeme ayrıntılarını riske atmaya devam edecektir. Bu nedenle, perakende satış yapanlar ve tüketiciler açısından işlemler sırasında bu verilerin siber tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması önemlidir. Müşterileri ve müşterilere ait verileri kimlik avı hırsızlarından, diğer kötü amaçlı kişilerden korumak hayati öneme sahip. Son teknoloji güvenlik yazılımı teknolojisini kullanarak bunu sağlamak bizim misyonumuz.”