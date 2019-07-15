Onlarda 49$ bizde 420 TL: Steelseries Arctis 1 inceleme

Steelseries Arctis 1 inceleme videomuzda, şirketin en yeni oyuncu kulaklığına yakından bakıyoruz. Bakalım ürün neler sunuyor?

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Steelseries Arctis 1 inceleme

Öncelikle ürünün Hepsiburada aracılığı ile satıldığını ve bazı oyun hediye kodlarla birlikte geldiğini belirtelim. Bu hediyeler şu şekilde:

PUBG Mobile 100 TL

Lords Mobile 100 TL

MIA Online 50 TL

Wolf Team 20 TL

Ürünün tasarımından başlayacak olursak gerçekten hafif ve rahat bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Şirketin Airweave ismini verdiği kumaş hava yastıkları, kulakların hava alması ve çok terlememesi adına başarılı olmuş. Kulaklığın üzerinde mikrofonu açıp kapatmak için bir anahtar, bir de ses seviyesi için tekerlek yer alıyor.

Ses performansından söz edecek olursak öncelikle teknik özellikler şu şekilde sıralanıyor:

– 20-20000 Hz frekans aralığı

– 100 db kulaklık hassasiyeti

– 32 Ohm empedans

– Windows Sonic desteği

Ses kalitesini yorumlayacak olursak genel olarak oldukça dengeli bir kulaklık Steelseries Arctis 1 modeli. Her ne kadar bir oyuncu kulaklığı olsa da müzik için de kullanılacağı için genel ses kalitesinin bu segment için başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece maksimum ses seviyesinin bazı insanlar için yetersiz kalabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca “extra bass” özellikli kulaklıklara alışkınsanız, bu kulaklığın bass şiddeti de size yetersiz gelebilir.

Steelseries Artcis 1 inceleme esnasında en çok beğendiğimiz konulardan biri mikrofon kalitesi oldu. Çıkarılabilir bir formda gelen ClearCast mikrofon, oyun oynarken arkadaşlarıyla konuşmak isteyen insanlar için oldukça temiz bir ses sunuyor.