Steelseries Rival 600 inceleme videomuzda, çift sensörü ile dikkat çekenn oyuncu faresine yakından bakıyoruz.

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Steelseries Rival 600 inceleme

Kutu içeriğinden 8x 4 gram olmak üzere ağırlıklarla gelen ürün, bu sayede kendi konforunuza göre ağırlık ekleme imkanı sanıyor. RGB aydınlatmalarla donatılan mouse, şirketin yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. Konforlu tutuş adına her iki tarafta silikon malzeme kullanılmış. Bu doku, farenin elinizden kaymasını da engelliyor.

Farenin sol tarafında üç tane makro tuşu bulunuyor. Bu tuşlara oynadığınız oyuna göre farklı görevler atayabiliyorsunuz. Ancak en uçtaki tuşa erişmenin pek kolay olmadığını belirtmek gerek.

Birçok oyuncu faresinden farklı olarak iki sensörle beraber gelen SteelSeries Rival 600 modelinde, maksimum 12.000 CPI çözünürlük sunan ana sensörün yanı sıra bir de derinlik sensörü bulunuyor. Derinlik sensörü sayesinde, oyun oynarken farkında olmadan fareyi havaya kaldırdığımızda oluşan titreme etkisi azaltılıyor ve çok daha kararlı bir sonuç elde ediliyor.