OnePlus’ın Gözü Hala Kullanıcı Verilerinde!

Veri gizliliği ihlalinde kabarık sabıkası olan OnePlus’un kullanıcı verilerini toplamaya devam ettiği ortaya çıktı!

Bu yıl güvenlik açıkları ve veri gizliliği ihlalleri OnePlus için ne kadar sıradan olsa da firmanın huyundan vazgeçmediği ortaya çıktı. OnePlus, bir ay kadar öncesinde wifi şifreleri ve mac adreslerini kesinlikle kayıt etmeyeceğini ve kişisel verileri kullanıcılara sormadan toplamayacağını açıklamıştı. Bu itirafın ardından bugün açığa çıkan OnePlusLogKit isimli uygulama firmanın hala izinsiz veri toplama devam ettiğini kanıtlıyor.

Nedir bu OnePlusLogKit ?

Telefonların içerisinde ön yüklü olarak gelen OnePlusLogKit, cihaz ile ilgili pek çok bilgiyi ayrıntıyla kayıt altına alıyor. Wifi, nfc, bluetooth, gps, modem sinyali, cihaz ısısı kaynaklı problemler, enerji problemleri, çalışan uygulamalar, hizmetler, batarya gibi bir sürü veriyi kayıt altına alan program OnePlus’ın deyim yerindeyse aldığınız nefesten haberdar olmasını sağlıyor.

Cihaz içerisindeki yazılım kutudan çıktığında görünmüyor olsa da *#800# kombinasyonunun tuşlanmasıyla ortaya çıkıyor. İşte bu noktada geçen hafta cihazın uzaktan kolayca rootlanabilmesi ve yetkisiz erişime karşı savunmasız olması kilit rol oynuyor. Ayrıca sistemde halihazırda böyle bir uygulama olması bir güncelleme ile aktif edilebilir özellikle OnePlus’ın sabıkası düşünüldüğünde.

Kötü niyetli kullanıcıların verilerinize erişmesi için fazlasıyla imkan sunan OnePlus, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Umarız en kısa zamanda gerçek çözümler üretip kullanıcıların güvenini kazanırlar.