OnePlus Watch yakında tanıtılabilir!

OnePlus, dün düzenlediği etkinlikte yeni telefonu OnePlus 8T ve daha uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklığı OnePlus Buds Z’yi tanıtmıştı. Bugün resmi OnePlus Twitter hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ve söz ise şirketin ortak kurucusu Carl Pei’nin 2016’da vazgeçilen planlarını gösterdiği OnePlus Watch akıllı saate ait.

İlginizi çekebilir: OnePlus Buds Z resmi olarak tanıtıldı!

reklam

OnePlus Watch: Ekosistemin yeni parçası!

Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi yan ürünleriyle bir ekosistem yaratarak kullanıcılarını farklı firmalara kaptırmak istemiyor. Bunun en başarılı iki örneği olarak Apple ve Huawei’yi görsek de artık Realme gibi daha uygun fiyat seviyelerine hitap eden markalar da bir ekosistem yaratma uğraşında. OnePlus da bu doğrultuda telefon ve kablosuz kulaklıklarına ek olarak yakında tanıtabileceği akıllı saatiyle üçlüyü tamamlayacak gibi duruyor.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ — OnePlus (@oneplus) October 14, 2020

Şirket, 2016‘da bir akıllı saat üzerinde çalışıyordu. Hatta ürünün tasarımı ve teknik detayları kesinleşip prototipi yapılsa bile son anda tanıtmaktan vazgeçmişlerdi. O zaman saat üzerinde çalışan takım bu saatin şirketin diğer modellerinin yakaladığı başarı düzeyine erişemeyeceğini düşünerek süreci durdurmuştu. OnePlus resmi hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ise Carl Pei’nin vazgeçilen saate ait olarak paylaştığı çizimlerden biri.

Ekosistemine yeni parçalara eklemenin peşinde olan şirketin, OnePlus Watch modelini ise ne zaman tanıtacağı hakkında henüz bir bilgimiz yok. Çizimlerinden daire bir tasarıma sahip olacağını gördüğümüz saat hakkında olacakları zaman gösterecek.