OnePlus Watch yakında tanıtılabilir!

OnePlus, dün düzenlediği etkinlikte yeni telefonu OnePlus 8T ve daha uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklığı OnePlus Buds Z’yi tanıtmıştı. Bugün resmi OnePlus Twitter hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ve söz ise şirketin ortak kurucusu Carl Pei’nin 2016’da vazgeçilen planlarını gösterdiği OnePlus Watch akıllı saate ait.

İlginizi çekebilir: OnePlus Buds Z resmi olarak tanıtıldı!

Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi yan ürünleriyle bir ekosistem yaratarak kullanıcılarını farklı firmalara kaptırmak istemiyor. Bunun en başarılı iki örneği olarak Apple ve Huawei’yi görsek de artık Realme gibi daha uygun fiyat seviyelerine hitap eden markalar da bir ekosistem yaratma uğraşında. OnePlus da bu doğrultuda telefon ve kablosuz kulaklıklarına ek olarak yakında tanıtabileceği akıllı saatiyle üçlüyü tamamlayacak gibi duruyor.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ

— OnePlus (@oneplus) October 14, 2020