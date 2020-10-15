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OnePlus Watch yakında tanıtılabilir!
OnePlus, dün düzenlediği etkinlikte yeni telefonu OnePlus 8T ve daha uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklığı OnePlus Buds Z’yi tanıtmıştı. Bugün resmi OnePlus Twitter hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ve söz ise şirketin ortak kurucusu Carl Pei’nin 2016’da vazgeçilen planlarını gösterdiği OnePlus Watch akıllı saate ait.
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OnePlus Watch: Ekosistemin yeni parçası!
Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi yan ürünleriyle bir ekosistem yaratarak kullanıcılarını farklı firmalara kaptırmak istemiyor. Bunun en başarılı iki örneği olarak Apple ve Huawei’yi görsek de artık Realme gibi daha uygun fiyat seviyelerine hitap eden markalar da bir ekosistem yaratma uğraşında. OnePlus da bu doğrultuda telefon ve kablosuz kulaklıklarına ek olarak yakında tanıtabileceği akıllı saatiyle üçlüyü tamamlayacak gibi duruyor.
More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ
— OnePlus (@oneplus) October 14, 2020
Şirket, 2016‘da bir akıllı saat üzerinde çalışıyordu. Hatta ürünün tasarımı ve teknik detayları kesinleşip prototipi yapılsa bile son anda tanıtmaktan vazgeçmişlerdi. O zaman saat üzerinde çalışan takım bu saatin şirketin diğer modellerinin yakaladığı başarı düzeyine erişemeyeceğini düşünerek süreci durdurmuştu. OnePlus resmi hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ise Carl Pei’nin vazgeçilen saate ait olarak paylaştığı çizimlerden biri.
Ekosistemine yeni parçalara eklemenin peşinde olan şirketin, OnePlus Watch modelini ise ne zaman tanıtacağı hakkında henüz bir bilgimiz yok. Çizimlerinden daire bir tasarıma sahip olacağını gördüğümüz saat hakkında olacakları zaman gösterecek.
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OnePlus Buds Z resmi olarak tanıtıldı!
Bugün düzenlediği etkinlikte dikkat odağı olarak tanıtılan OnePlus 8T’nin yanında şirket yeni tam kablosuz kulaklığını da tanıttı. Temmuz ayında OnePlus Nord telefonuyla birlikte tanıtılan orijinal OnePlus Buds’ın ardından bugün tanıtılan OnePlus Buds Z, daha alınabilir bir model olarak öne çıkıyor.
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OnePlus Buds Z: Daha uygun fiyat, benzer özellikler
OnePlus Buds Z, orijinal Buds modeline en yakın performansı ve özellikleri daha uygun bir fiyatta sunmayı hedefliyor. 10 mm’lik dinamik sürücüler ve 20 saatlik batarya ömrü, Buds’ın 13.4 mm’lik sürücülerinin ve 30 saatlik batarya ömrünün yanında bir miktar düşük kalıyor. Ancak bu özellikler hariç orijinal kulaklıklarda bulunan birçok özellik korunmuş hatta bazı yenilikler de yapılmış durumda. OnePlus’ın verilerine göre 10 dakikalık bir şarjla 3 saatlik kullanım sunulabiliyor.
Dolby Atmos desteğiyle 3D stereo ses performansını sunan Buds Z, daha güçlü ses deneyimi için ‘Bass Güçlendirme’ özelliğine de sahip. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunmasa da telefon aramalarında gürültü azaltma özelliği bir nebze de olsa bu eksiyi telafi edebilir. Orijinal Buds kulaklıklar AirPods benzere tamamen plastik bir yapıya sahipken OnePlus Buds Z, değiştirilebilir kulak içi silikonlarla geliyor. Bu sayede kulaktan düşememe konusunda daha avantajlı konuma gelen kulaklıklar IP55 sertifikası sayesinde yağmur ve terlere karşı da koruma sağlıyor.
Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan kulaklıklar, 103 ms’ye kadar düşük gecikme sunuyor. Kulaklıkların saplarına yerleştirilen dokunma desteğiyle de birçok özellik arasında geçiş sağlanıyor. Kullanıcılar ‘Quick Switch’ adı verilen özellik sayesinde kulaklıkları aynı anda iki farklı cihaza bağlayarak çift dokunuşla bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca ‘Quick Pair’ özelliği sayesinde kulaklıkların kutusunu açar açmaz telefona bağlanma isteği geliyor. Kulaklıklar, kulaktan çıkarıldığında oynatılan şarkı ya da videoyu durdurma ve tekrar kulağa takıldığında başlatma desteğine de sahip.
OnePlus Buds Z, OnePlus.com ve Amazon üzerinden 2 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. Şu anlık yalnızca beyaz renkte satışa sunulacak olan kulaklık, 49.99$’lık uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
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Beats Flex kablosuz kulaklık satışa çıktı, fiyatı 549,00 TL!
Dün gerçekleşen Apple etkinliği sırasında Beats by Dr Dre, Beats Flex isimli yeni düşük maliyetli kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü.
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Beats Flex tanıtıldı!
Apple’ın Beats markası, önceki BeatsX kulaklıklarına bazı güncellemeler ekleyen ancak 549,00 TL fiyat etiketi ile gelen Beats Flex kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürüyor. Yeni fiyat, onları Apple’ın kablosuz kulaklık ekosistemine girmenin en ucuz yolu haline getiriyor. Bu, Apple’ın artık iPhone’larla birlikte kutuya kulaklık dahil etmemesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
BeatsX’te olduğu gibi yeni Beats Flex kulaklıklarda da iki kulaklık arasında boynun etrafını saran ve bazı fiziksel kontrollere erişim sağlayan bir kablo bulunuyor. Beats Flex dört renkte satışa sunulacak; Beats Siyahı, Yuzu Sarısı, Duman Grisi ve Alev Mavisi. Beats Siyahı ve Yuzu Sarısı bugün sipariş alımlarına açıldı. Duman Grisi ve Alev Mavisi renkleri ise 2021’in başlarında satışa sunulacak.
Beats Flex ne gibi özellikler sunuyor?
Beats Flex’te, zengin ve hassas bas tepkisiyle sıra dışı stereo ses ayrımı elde edebilmeniz için çift odacıklı akustik tasarım ve tescilli bir katmanlı sürücü teknolojisi kullanıyor. Lazer kesimli mikro havalandırma sistemi kulak basıncının azaltılmasını, optimize edilmiş sürücü açısı ise seslerin temiz ve net duyulmasını sağlıyor. Gelişmiş bir dijital işlemci, hassas ve duygu dolu bir dinleme deneyimi için sesleri hassas bir şekilde ayarlıyor.
Tasarım tarafında Beats Flex, kulaklıkları bağlamak için dayanıklı Nitinolden yapılmış hafif ve rahat bir Flex-Form kabloya sahip. BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex kulaklıklar, kullanılmadıklarında boynunuzun etrafında güvenli bir şekilde kalmalarını sağlamak için manyetik olarak bir araya gelebiliyorlar. Genel olarak da Beats Flex, BeatsX’ten yüzde 8 daha hafif olarak tasarlanmış.
Beats Flex ayrıca otomatik çalma/duraklatma desteğine sahip, kulağa takıldığında çalmayı başlatıyor ve boyna takıldığında çalmayı durduruyor. Dört kulaklık ucu seçeneğiyle de kişiselleştirilmiş bir uyum sunuyor.
Önceki BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex, Apple’ın cihazlarıyla hızlı eşleşmeyi destekleyen W1 çipini barındırıyor ve cihazlar arasında hızlı geçiş için iCloud senkronizasyonunu destekliyor. İki adet uyumlu Beats veya AirPods kulaklığının aynı cihaza bağlanmasına ve ses paylaşımıyla aynı anda 2 farklı kulaklıktan tek cihazda müzik dinlemeye de imkan sağlıyor.
Beats Flex kablosun üzerindeki kontroller, rüzgar gürültüsü azaltma ve ses netliği optimizasyonuna sahip yerleşik bir mikrofonun yanı sıra ses seviyesini ayarlama, çalmayı kontrol etme, telefon görüşmeleri alma ve Siri’ye erişim kontrolleri sunuyor.
Beats Flex, tek bir şarjla 12 saate kadar dinleme süresi sağlıyor ve Apple veya Android kullanıcıları için maksimum uyumluluk sağlamaya yardımcı olmak için USB-C kullanarak şarj oluyor. Pil seviyesi düşük olduğunda 10 dakikalık Fast Fuel şarj ile size 1,5 saat ses çalma süresi sağlayabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone 11, XR ve SE’nin kutusundan kulaklık ve adaptörü kaldırdı!
Apple, iPhone’lar için yeni kutu içeriğini açıkladı ve beklenen değişiklik onaylanmış oldu.
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Apple, yeni kutu içeriğiyle kullanıcıları üzebilir!
Apple’ın yeni iPhone 12 modelleri, çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltmak ve ambalaj malzemelerinden tasarruf etmek için kutuda EarPods ve güç adaptörü ile birlikte gelmeyecekti. Bugünkü etkinliğin ardından Apple, diğer tüm iPhone modelleri için de güç adaptörünü ve EarPods’ları kutu içeriğinden çıkardı.
Bu akşam gerçekleşen etkinlikten sonra görüldüğü üzere iPhone 11, XR ve SE artık iPhone 12 modellerinde de olduğu gibi güç adaptörü ve EarPods’la birlikte gönderilmeyecek. Bu da Apple’ın, paketlemede daha ince kutular kullanmasına sağlayacak.
Bununla birlikte, Pro modelleri haricinde kutu içeriğinden çıkan standart USB-A – Lightning kablosunu yerine tüm iPhone modelleri, yeni nesil USB-C – Lightning kablosuyla birlikte gelecek.
Apple’ın örgülü bir tasarıma sahip Lightning kablosu tanıtacağına dair söylentilere rağmen bu gerçekleşmedi. Bu da demek oluyor ki iPhone’lar yine Apple’ın standart kauçuk USB-C – Lightning kablosu ile gelecek.