OnePlus Buds Z resmi olarak tanıtıldı!

Bugün düzenlediği etkinlikte dikkat odağı olarak tanıtılan OnePlus 8T’nin yanında şirket yeni tam kablosuz kulaklığını da tanıttı. Temmuz ayında OnePlus Nord telefonuyla birlikte tanıtılan orijinal OnePlus Buds’ın ardından bugün tanıtılan OnePlus Buds Z, daha alınabilir bir model olarak öne çıkıyor.

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OnePlus Buds Z: Daha uygun fiyat, benzer özellikler

OnePlus Buds Z, orijinal Buds modeline en yakın performansı ve özellikleri daha uygun bir fiyatta sunmayı hedefliyor. 10 mm’lik dinamik sürücüler ve 20 saatlik batarya ömrü, Buds’ın 13.4 mm’lik sürücülerinin ve 30 saatlik batarya ömrünün yanında bir miktar düşük kalıyor. Ancak bu özellikler hariç orijinal kulaklıklarda bulunan birçok özellik korunmuş hatta bazı yenilikler de yapılmış durumda. OnePlus’ın verilerine göre 10 dakikalık bir şarjla 3 saatlik kullanım sunulabiliyor.

Dolby Atmos desteğiyle 3D stereo ses performansını sunan Buds Z, daha güçlü ses deneyimi için ‘Bass Güçlendirme’ özelliğine de sahip. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunmasa da telefon aramalarında gürültü azaltma özelliği bir nebze de olsa bu eksiyi telafi edebilir. Orijinal Buds kulaklıklar AirPods benzere tamamen plastik bir yapıya sahipken OnePlus Buds Z, değiştirilebilir kulak içi silikonlarla geliyor. Bu sayede kulaktan düşememe konusunda daha avantajlı konuma gelen kulaklıklar IP55 sertifikası sayesinde yağmur ve terlere karşı da koruma sağlıyor.

Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan kulaklıklar, 103 ms’ye kadar düşük gecikme sunuyor. Kulaklıkların saplarına yerleştirilen dokunma desteğiyle de birçok özellik arasında geçiş sağlanıyor. Kullanıcılar ‘Quick Switch’ adı verilen özellik sayesinde kulaklıkları aynı anda iki farklı cihaza bağlayarak çift dokunuşla bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca ‘Quick Pair’ özelliği sayesinde kulaklıkların kutusunu açar açmaz telefona bağlanma isteği geliyor. Kulaklıklar, kulaktan çıkarıldığında oynatılan şarkı ya da videoyu durdurma ve tekrar kulağa takıldığında başlatma desteğine de sahip.

OnePlus Buds Z, OnePlus.com ve Amazon üzerinden 2 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. Şu anlık yalnızca beyaz renkte satışa sunulacak olan kulaklık, 49.99$’lık uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.