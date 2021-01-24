Giyilebilir Teknoloji
OnePlus Watch, iki farklı modeliyle BIS sertifikası aldı
OnePlus Watch, Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) tarafından iki farklı modeliyle sertifika almayı başardı. OnePlus CEO’su Pete Lau tarafından, tanıtılacağı resmen onaylanan akıllı saatin BIS sertifikasına sahip olduğuna bakılırsa, piyasaya sürüleceği günlere gebe olabiliriz.
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OnePlus Watch, iki farklı modelle satışta olacak
Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus’ın kendi imzasını taşıyan bir saat çıkararak akıllı saat dünyasına adım atmaya hazırlandığını artık sağır sultan bile biliyor. OnePlus Watch ismiyle satışa sunulacak olan akıllı saatin bilmediğimiz iki yönü var; tanıtım tarihi ve teknik özellikleri. Bugün ortaya çıkan bilgilere göreyse OnePlus’ın akıllı saati tek bir modelle değil, çift modelle karşımızda olacak.
Hindistan Standartlar Bürosu’nun (BIS) yayımladığı resmî dökümanlarda, SMARTWATCHES (akıllı saatler) kategorisi altında bulunan OnePlus Watch’un iki farklı modeli gözüküyor. Hindistan’daki yasal süreçleri tamamlanıp BIS sertifikasını da resmen alan OnePlus Watch, görünüşe bakılırsa W501GB ve W301GB olmak üzere iki farklı modelle tanıtılacak.
Bu iki model arasında ne gibi farklar olacak, fiyatları birbirlerine yakın mı olacak yoksa aynı mı olacak, bu gibi soruların cevapları şimdilik belirsiz; ama, sizler de biliyorsunuzdur ki böyle cihazlar genellikle sertifika alma süreçlerinden geçtikten kısa bir süre sonra piyasaya sürülürler. Büyük ihtimalle aynı şey OnePlus Watch içinde geçerli olacak, yani önümüzdeki günler OnePlus Watch’a gebe olabilir.
OnePlus, Google ile ortaklaşa çalışıyor
OnePlus CEO’su Pete Lau, uzun süredir yalnızca spekülasyon haberleriyle gündemde olan OnePlus Watch hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.
Input’la yaptığı röportajda, “Wear OS, Android TV ve Android akıllı telefonlar arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için Google’la çalışıyoruz. Buna Google da yeşil ışık yakıyor ve dolayısıyla da bu alana yöneliyoruz.” ifadelerini kullanan Pete Lau, açıklamasının devamında da saatle ilgili verebileceği bilgilerin şimdilik bunlarla sınırlı olduğunu söyledi.
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Aksesuar
Realme Watch 2, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Realme Link uygulamasının kaynak kodunda görüntülenen Watch 2 ve Watch 2 Pro, geçtiğimiz hafta Realme tarafından onaylanmıştı. Şimdi ise yakın zaman içinde piyasaya sürülmesi beklenen Realme Watch 2‘nin tasarımı ve teknik özellikleri FCC sertifikasında görüntülendi. Realme‘nin yeni akıllı saat serisinde, batarya ve sensör tarafında önemli geliştirmeler olması bekleniyor.
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Realme Watch 2, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Watch 2, RMW2008 model numarası ile FCC sertifikasyonundan geçti. Realme‘nin yeni akıllı saati, 1.4 inçlik 320×320 piksel çözünürlüğe sahip TFT dokunmatik ekran ile gelecek. Cihazın sağ tarafında bir güç düğmesi bulunacak. Saatte bulunan çıkarılabilir silikon kayışlar, şirketin sloganı olan “Dare To Leap” yazısını taşıyacak. Watch 2, yerleşik kalp atış hızı ve kandaki oksijen oranını ölçen SpO2 sensörüne sahip olacak. Cihazın IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.
Watch 2, serinin mevcut modeli olan Realme Watch‘ta bulunan 160 mAh batarya yerine 305 mAh batarya ile gelecek. Bu da hemen hemen iki kat daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Cihazın Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de bulunuyor. Akıllı saat, Android 5.0 ve üzeri Android sürümlerinde aktif olarak çalışabilecek. Henüz iOS konusunda bir bilgi bulunmasa da lansmanda bu konu hakkında detayların açıklanması bekleniyor. Watch 2, adım sayacı, uyku takibi, egzersiz modları ve mesaj-çağrı bildirimlerini de gösterecek. Ayrıca meditasyon modu bulunacak ve müzik-kamera kontrolü de saat üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Giyilebilir Teknoloji
Akıllı saatler Covid-19 belirtilerini tespit edebilecek
ABD’de bulunan Mount Sinai tıp merkezinde yapılan “Warrior Watch” isimli bir araştırmaya göre akıllı saatler, kişilerin kalp atış hızlarındaki değişiklerden yararlanarak Covid-19 belirtilerini önceden tespit edebilecek.
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Warrior Watch araştırmasında Apple Watch akıllı saatler kullanıldı
Araştırmada katılımcılar kalp atış hızlarındaki küçük değişiklikleri algılayabilen Apple Watchakıllı saatler giydiler. Warrior Watch araştırmasına göre Apple Watch, kullanıcıların görünür belirtiler geliştirmeden 7 gün öncesine kadar görülebilen kalp atışlarındaki küçük değişikleri dahi algılayabiliyor.
Çalışmada görevli araştırmacılardan Doktor Robert Hirten: “Kalp atış hızı değişkenlik belirteçlerinin vücutta iltihap geliştikçe değiştiğini ve Covid’in inanılmaz derecede iltihaplı olduğunu biliyorduk. Bu yöntem, Covid-19 virüsünü insanların enfekte oldukları tespit edilmeden önce tahmin etmemizi sağlıyor” dedi. Robert Hirten açıklamasını şöyle sonlandırdı: Bu çalışma dijital sağlığın nereye gittiğini gerçekten vurguluyor. Gelişen sağlık ihtiyaçlarını daha iyi ele almak için bu teknolojileri kullanabileceğimizi gösteriyor. Bu da gelecekte hastalıkları daha iyi yönetmemize yardımcı olacak. Amacımız, biz yanlarında olmaksızın hastalarımızın sağlıklarına katkıda bulunmak. Warrior Watch çalışması bu yönde atılan önemli bir adımdır.
Stanford Üniversitesinde; Apple, Fitbit, Garmin ve diğer marka akıllı saatler yapılan bir başka çalışmaya göre Covid-19’lu hastaların %81’inin kalp atış hızlarında ana belirtiler görülmeye başladıktan 9 gün öncesine kadar ciddi farklılıklar olduğu tespit edildi.
Bu tür salgın hastalıklarda herhangi bir belirti göstermeyen ancak virüsleri taşıyan kişilerin önceden belirlenebilmesi salgın yönetimine ciddi katkılar sağlayacak. Araştırma artık sıradanlaşmış böyle teknolojilerin, hastalıkların önceden teşhisine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuş oldu.
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Giyilebilir Teknoloji
Akıllı hap ve ID-Cap sistemi nedir?
Gömülü sensör üreticisi EtectRx ile akıllı hap üreticisi Pear Therapeutics stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. EtectRx CEO’su Valerie Sullivan, “EtectRx ve Pear Therapeutics arasındaki bu işbirliği sayesinde, akıllı hap üretimindeki sorunları aşmayı umuyoruz.” dedi.
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Akıllı hap girişimi ve ID-Cap Sistemi
ID-Cap Sistemi, hastaların ilaç kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi amaçlayan ve gözetimsiz veri toplamayı sağlayan bir giyilebir teknolojidir. ID-Cap Sistemi, bir ID Kapsülü, Okuyucu, Hasta Mobil Uygulaması ve Klinik Kontrol Panelinden oluşan dört parçalı FDA onaylı bir sistemdir. ID Kapsül, gömülü bir sindirilebilir sensöre sahip dijital bir haptır. Hap içerisinde bulunan sensör, yutulduktan kısa bir süre sonra vücut içerisinden bilgi göndermeye başlar. Okuyucu, yutulan sensörden gelen mesajları algılayan ve bunları hasta uygulamasına ve klinik kontrol paneline ileten giyilebilir bir cihazdır. Hasta Mobil Uygulaması, hastaların gerçek zamanlı olarak ilaç alım olaylarını ve ilaç kullanım geçmişini görüntülemelerine olanak tanıyan bir uygulamadır. Uygulama, hastalara ilaçlarını almalarını hatırlatmak için bildirimler gönderebilir. Klinik kontrol Paneli, akıllı hap yutulmasıyla başlayan bilgi akışını görüntüler ve doktorlara hem gerçek zamanlı bildirimler gönderebilir hem de hastalar ile ilgili raporlar sunabilir. Sensör, sinyal iletiminden sonra hastanın vücudundan doğal ve güvenli bir şekilde atılabilir.
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