OnePlus Watch, iki farklı modeliyle BIS sertifikası aldı

OnePlus Watch, Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) tarafından iki farklı modeliyle sertifika almayı başardı. OnePlus CEO’su Pete Lau tarafından, tanıtılacağı resmen onaylanan akıllı saatin BIS sertifikasına sahip olduğuna bakılırsa, piyasaya sürüleceği günlere gebe olabiliriz.

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OnePlus Watch, iki farklı modelle satışta olacak

Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus’ın kendi imzasını taşıyan bir saat çıkararak akıllı saat dünyasına adım atmaya hazırlandığını artık sağır sultan bile biliyor. OnePlus Watch ismiyle satışa sunulacak olan akıllı saatin bilmediğimiz iki yönü var; tanıtım tarihi ve teknik özellikleri. Bugün ortaya çıkan bilgilere göreyse OnePlus’ın akıllı saati tek bir modelle değil, çift modelle karşımızda olacak.

Hindistan Standartlar Bürosu’nun (BIS) yayımladığı resmî dökümanlarda, SMARTWATCHES (akıllı saatler) kategorisi altında bulunan OnePlus Watch’un iki farklı modeli gözüküyor. Hindistan’daki yasal süreçleri tamamlanıp BIS sertifikasını da resmen alan OnePlus Watch, görünüşe bakılırsa W501GB ve W301GB olmak üzere iki farklı modelle tanıtılacak.

Bu iki model arasında ne gibi farklar olacak, fiyatları birbirlerine yakın mı olacak yoksa aynı mı olacak, bu gibi soruların cevapları şimdilik belirsiz; ama, sizler de biliyorsunuzdur ki böyle cihazlar genellikle sertifika alma süreçlerinden geçtikten kısa bir süre sonra piyasaya sürülürler. Büyük ihtimalle aynı şey OnePlus Watch içinde geçerli olacak, yani önümüzdeki günler OnePlus Watch’a gebe olabilir.

OnePlus, Google ile ortaklaşa çalışıyor

OnePlus CEO’su Pete Lau, uzun süredir yalnızca spekülasyon haberleriyle gündemde olan OnePlus Watch hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.

Input’la yaptığı röportajda, “Wear OS, Android TV ve Android akıllı telefonlar arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için Google’la çalışıyoruz. Buna Google da yeşil ışık yakıyor ve dolayısıyla da bu alana yöneliyoruz.” ifadelerini kullanan Pete Lau, açıklamasının devamında da saatle ilgili verebileceği bilgilerin şimdilik bunlarla sınırlı olduğunu söyledi.