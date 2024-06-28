Çinli teknoloji devi OnePlus, Çin’de OnePlus Watch 2’nin lansmanını duyurdu. Bu model, dünya genelinde piyasaya sürülecek olan OnePlus Watch 2R olarak biliniyor.

OnePlus Watch 2R neler sunuyor?

Akıllı saat, Snapdragon W5 Gen 1 çipsetiyle güçlendirilmiş durumda. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla desteklenen cihaz, 1,43 inçlik AMOLED ekranıyla ve 1000 nit’e kadar yüksek parlaklık sunan özellikleriyle dikkat çekiyor.

Watch 2R, IP68 suya ve toza dayanıklılık, çift bantlı GPS, 500mAh pil kapasitesi ve 100’den fazla spor modu gibi özelliklere sahip. Ayrıca eSIM desteğiyle bağımsız arama özelliği sunarken, Wear OS ve iOS ile uyumlu olduğunu ve NFC özelliği bulunduğunu belirtmek gerekiyor.

Tasarım açısından Watch 2R, düğmeler için asimetrik bir kenar bulundurmayarak OnePlus Watch 2’den farklılık gösteriyor. Ayrıca fiyatı da dikkate değerdir; 1.799 Yuan (yaklaşık 247,99 ABD Doları) olarak listelenen OnePlus Watch 2R, Watch 2 modeline göre yaklaşık 50 ABD Doları daha uygun bir fiyata sahiptir.

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Çin’de 3 Temmuz’da satışa sunulacak olan OnePlus Watch 2R, diğer pazarlara ne zaman ulaşacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.