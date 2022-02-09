HUAWEI Sevgililer Günü’ne Özel Fırsatlar Sunuyor

Sevgililer Günü’nde hediye alternatifi arayışı içinde olanlar için HUAWEI, bu yıl da yeni ürünlerini ayrıcalıklı fırsatlarla sunuyor. Aşk ve teknolojiyi bir arada yaşamayı tercih edenler, HUAWEI Watch GT 2 Pro, Watch GT 3, Nova 9 ve FreeBuds Lipstick ürünlerinde özel indirimlerden yararlanma şansı yakalıyor.

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Hem işlevsel hem de şık bir hediye seçeneği için alışveriş listesinin üst sıralarında yer alabilecek birçok farklı seçenek, HUAWEI’in resmi satış noktalarında yerini aldı. HUAWEI, Watch GT 2 Pro, Watch GT 3, Nova 9 ve FreeBuds Lipstick ürünlerinde önemli indirim seçenekleri sunuluyor. Watch GT 2 Pro akıllı saat modellerinde 400 TL’ye varan indirimlerin yanı sıra, yanında FreeBuds 4i ile alındığında yüzde 10 indirim daha uygulanıyor. Böylece iki cihazın toplam fiyatı 4.098 TL yerine 3.238 TL oluyor.

Watch GT 3 42mm Beyaz ve Gold modellerinde de Sevgililer Günü’ne özel bir indirim uygulayan HUAWEI, bu ürünlerin FreeBuds 4i ve ekstra saat kayışı ile birlikte alınması durumunda, bu modellerde de ekstra yüzde 10 indirim uyguluyor.

HUAWEI’nin en yeni akıllı telefonu Nova 9, kılıf hediyesi ve 9.999 TL’den 8.999 TL’ye düşen satış fiyatına ek olarak, Watch GT2 Pro ile birlikte alınması durumunda, Watch GT2 Pro 1.599 TL‘ye alınabiliyor. Şık tasarıma sahip HUAWEI FreeBuds Lipstick için de 500 TL’ye varan indirim uygulayan HUAWEI, ürünün Watch Fit Mini ile birlikte alınması durumunda yüzde 10 daha ek indirim sunuyor. Böylece ürünlerin toplam fiyatı 4.147 TL yerine 2.698 TL oluyor.