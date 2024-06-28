OnePlus, birkaç gün önce OnePlus Pad Pro’nun Çin’e gelişini duyurdu ve bugün tabletin resmi olarak piyasaya sürüldü.

OnePlus Pad Pro neler sunuyor?

OnePlus Pad Pro, 584 gram ağırlığında ve sadece 6,49 mm kalınlığında olduğunu belirtiyor. Tablet, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilmiş, bu da oyunlar ve diğer yoğun görevler için üst düzey performans vaat ediyor. Öne çıkan özelliklerinden biri, 12,1 inçlik 3K LCD ekranı (144Hz yenileme hızı, 7:5 en-boy oranı) ile kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor.

Pad Pro, Color OS üzerinde çalışan Pad Android yazılımı ile birlikte geliyor. Şirket, tablette tek dokunuşla erişim noktası paylaşımı ve iletişim paylaşımı gibi özellikler sunacağını vurguluyor. Ayrıca Smart Stylus Pro adlı kalemle birlikte kullanıldığında kalem ve kağıda benzer bir yazma deneyimi vaat ediyor.

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Pil kapasitesi, şarj hızı ve kamera detayları gibi diğer teknik özellikler henüz açıklanmamış durumda. OnePlus, OnePlus Pad Pro için Çin’de 2.799 yuan (385 dolar) başlangıç ​​fiyatı belirledi. Tabletin küresel pazarlara ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi verilmedi.